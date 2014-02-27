Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2014, 21:03

Город

Москва разработала проекты домов с возможностью перепланировки квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разработали проекты многоквартирных домов с возможностью перепланировки квартир, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Альбом содержит готовые архитектурно-планировочные решения, которые рекомендованы для строительства новых жилых зданий. Как отметили в департаменте, застройщик будет предусматривать возможные варианты перепланировки еще на стадии проектирования дома.

Ссылки по теме


"Это позволит улучшить качество проводимых перепланировок в жилых домах массовых серий, повысит безопасность проводимых работ, исключив преждевременный износ дома", - говорится в сообщении.

Добавим, Мосжилинспекция упростила порядок согласования перепланировки в новостройках. Теперь ее можно делать без получения свидетельства о собственности.

Раньше согласовать перепланировку было невозможно без свидетельства права собственности, которое надо было оформить в Росреестре.

Сайты по теме


квартиры ремонт перепланировка стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика