Москва разработала проекты домов с возможностью перепланировки квартир

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разработали проекты многоквартирных домов с возможностью перепланировки квартир, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Альбом содержит готовые архитектурно-планировочные решения, которые рекомендованы для строительства новых жилых зданий. Как отметили в департаменте, застройщик будет предусматривать возможные варианты перепланировки еще на стадии проектирования дома.

"Это позволит улучшить качество проводимых перепланировок в жилых домах массовых серий, повысит безопасность проводимых работ, исключив преждевременный износ дома", - говорится в сообщении.

Добавим, Мосжилинспекция упростила порядок согласования перепланировки в новостройках. Теперь ее можно делать без получения свидетельства о собственности.

Раньше согласовать перепланировку было невозможно без свидетельства права собственности, которое надо было оформить в Росреестре.