Фото: ИТАР-ТАСС

Московские коммунальщики включили отопление более чем в половине жилых домов столицы, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента ЖКХ и благоустройства.

К теплу подключено 63% жилого фонда и 81% объектов социальной сферы. Первыми тепло получают социальные объекты: больницы, школы и детские сады. После этого батареи включают в жилых домах и административных зданиях.

Подача тепла будет вестись постепенно, чтобы еще раз протестировать отопительные системы в домах на предмет возможных протечек. Городские аварийные бригады переведены в режим повышенной готовности и обеспечены всем необходимым для ликвидации каких-либо протечек в кратчайшие сроки

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва готова к зимнему отопительному сезону.

Как осуществляется подключение отопления домов в столице

Всего московские власти подготовили к зимнему отопительному сезону 17 городских ТЭЦ, 34 районных и 43 квартальных тепловых станций. Кроме того, столичные коммунальщики организовали работу 124 малых котельных, более 16 тысяч километров тепловых сетей и почти 10 тысяч тепловых пунктов.

Также были сформированы запасы резервного топлива, которые в случае необходимости смогут обеспечивать теплом столицу в течение 15 суток. Помимо этого, работники ЖКХ проверили готовность аварийной техники и диспетчерских служб жилищного фонда города.

Отметим, что по существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению. Именно поэтому каждый год отопительный сезон начинается в разное время.