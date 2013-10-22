Стоимость квадратного метра новостроек комфорт-класса выросла на 2,2%

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные новостройки эконом и комфорт-класса подорожали в сентябре. Так, средняя стоимость квадратного метра домов комфорт-класса выросла на 2,2% и составила 149 760 рублей.

"Новостройки эконом-класса подорожали на 1,9% (129 490 руб. за кв. м). Изменение цены в новостройках бизнес-класса находилось, как и в августе, в пределах статистической погрешности. В сентябре средняя стоимость жилья в данном сегменте составила 234 900 рублей", - говорится в сообщении.

По словам экспертов "НДВ - Недвижимость", относительно августа стоимость квадратного метра в новостройках Москвы в рублях изменилась в пределах статистической погрешности (187,3 тысячи рублей), а в долларах цена выросла на 1,3% и составила $ 5 746.