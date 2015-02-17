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Квартира

17 февраля, 13:56

Более 1 тысячи квартир отремонтировали в Москве для ветеранов в 2014 году – мэр

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Фото: M24.ru

В 2014 году в столице отремонтировали более 1 тысячи квартир для ветеранов, сообщил в ходе заседания президиума правительства Сергей Собянин.

"К юбилею победы необходимо обеспечить всех ветеранов войны квартирами, но мы эту программу завершили еще несколько лет тому назад. Но важно не только выделить квартиры, но и смотреть – в каком они состоянии находятся. Многие одинокие ветераны не в состоянии отремонтировать квартиры. В прошлом году мы отремонтировали более 1 тысячи квартир для ветеранов", – отметил мэр.

В свою очередь, глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в 2015 году планируется отремонтировать еще 1,7 тысяч квартир.

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Он добавил, что за период реализации программы социальной поддержки правительство Москвы выделило 14,5 тысяч квартир для обеспечения ветеранов жильем и на улучшение жилищных условий.

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"Все ветераны, которые состояли на учете, все 100 процентов получили квартиры. Что касается ремонта – 3,5 тысячи квартир при поддержке префектур, управ, общественности и бизнеса отремонтированы", – подчеркнул Петросян.

Сегодня в Москве проживают около 20 тысяч ветеранов, 5 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны и 7 тысяч участников обороны Москвы.

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