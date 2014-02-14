Более тысячи российских военных получили квартиры с начала года

С начала 2014 года российским военнослужащим выделили 1125 квартир. Все счастливые обладатели нового жилья встали на учет до 1 января 2012-го.

Более того, сейчас ведутся и работы по улучшению социально-бытовой инфраструктуры воинских частей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова. Согласно планам Генштаба, в этом году должны быть обустроены 106 военных городков.

Напомним, что за прошлый год в одной только Москве военослужащим было выдано более 350 квартир. Еще 135 решений о выдаче столичного жилья военным находятся на исполнении. При этом в 111 случаях из 135 квартиры уже предложены потенциальным собственникам.