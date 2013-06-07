170 тысяч нелегально сдаваемых квартир выявлено в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проверки, инициированной столичными властями, в Москве выявлено более 170 тысяч нелегально сдаваемых в аренду квартир.

Как сообщает информационный центр московского правительства, незаконная аренда жилья была выявлена в ходе проверки домов участковыми, управляющими и старшими по подъезду.

Полиция провела около 5,5 проверок, около 164 тысяч нелегально сдаваемых квартир состоят на учете в ОМВД.

Чаще всего квартиру без договора сдают в Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Центральном и Западном округах.