07 июня 2013, 11:27

Город

170 тысяч нелегально сдаваемых квартир выявлено в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проверки, инициированной столичными властями, в Москве выявлено более 170 тысяч нелегально сдаваемых в аренду квартир.

Как сообщает информационный центр московского правительства, незаконная аренда жилья была выявлена в ходе проверки домов участковыми, управляющими и старшими по подъезду.
Полиция провела около 5,5 проверок, около 164 тысяч нелегально сдаваемых квартир состоят на учете в ОМВД.

Чаще всего квартиру без договора сдают в Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Центральном и Западном округах.

