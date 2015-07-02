Квартира с призраками: как не стать "счастливым" обладателем чужого жилья

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вопрос покупки жилья всегда был сложным и хлопотным. Однако в последнее время эта сделка становится еще и опасной. В наши дни на рынке недвижимости могут орудовать мошенники, которые без особого труда подделывают документы на квартиры, а также паспорта настоящих владельцев жилья. Затем от имени хозяев жилища они продают такую квартиру.

Автор программы "Совет безопасности" на "Радио Москвы" Игорь Швыткин рассказывает, как максимально защитить себя и свои вложения в недвижимость от мошенников и выбрать квартиру без "призраков".

Как выясняется, аферисты, имея на руках, подложные документы, могут продать любое жилье даже без ведома собственника. Вот вы, например, уважаемый читатель, давно ли получали выписку из ЕГРП о статусе своего жилища? Вы уверены, что ваша квартира до сих пор ваша, а у той, которую вы недавно приобрели, нет других хозяев?

В чем секрет аферистов?

На самом деле трюк аферистов очень прост. Преступники пользуются тем, что сотрудники регистрирующих органов, то есть те, кто принимает документы при сделке с недвижимостью, не уполномочены проверять поступающие к ним документы на подлинность, а также устанавливать или сверять личность настоящего собственника и человека, пришедшего на сделку. Подобного единого фотоархива не существует в природе.

В результате махинаций аферистов добросовестный приобретатель, он же законопослушный покупатель, не получает прав на квартиру, поскольку настоящий хозяин жилища квартиру в действительности не продает. Он может и не знать об имевшей место сделке, а может и быть соучастником преступной схемы. Но, увы, все это выясняется гораздо позже. Как правило, в результате тяжб и разбирательств такую квартиру суд все же возвращает настоящему собственнику, а законопослушный покупатель остается и без квартиры, и без денег.

История о том, как Лилия Рыбкина квартиру покупала

Мне вспоминается история Лилии Рыбкиной, которая приехала в столицу из Саратова с несовершеннолетней дочерью. Ее карьера в Москве складывалась успешно, а потому она решила купить в этом городе жилье. Для этого она продала свою единственную квартиру в Саратове и оформила ипотеку. Отдав последние деньги, она купила двухкомнатную квартиру на вторичном рынке.

Спустя месяц после покупки в дверь Рыбкиной позвонили. На пороге стояла женщина в сопровождении мужчины внушительных размеров. Она представилась наследницей папиного жилья. У непрошеной гостьи из темного прошлого квартиры на руках были все необходимые копии правоустанавливающих документов. Лилия сверила паспортные данные неизвестной с теми, что фигурировали в документах при сделке. Данные паспортов действительно совпадали, но фотографии "наследниц" были разными.

Лилия позвонила риелтору, которая сопровождала сделку с ее недвижимостью и отвечала за юридическую чистоту. Та уверяла, что квартиру продавала от имени дочки скончавшегося хозяина. Именно она, по словам риелтора, собственноручно подписывала доверенность и все документы при сделке.

Возник вопрос: кто из двух женщин был мошенницей, а кто настоящей Надеждой Савельевой, от имени которой и была продана квартира?

Лилия Рыбкина стала самостоятельно изучать историю нехорошей квартиры, в которую ее угораздило въехать. Ей удалось обнаружить множество загадочных фактов.

Лилия Рыбкина, "счастливая" обладательница квартиры в Москве: Дедушка, который проживал в этой квартире, умер не своей смертью, а в результате черепно-мозговой травмы, еще точнее – от перелома свода черепа.

Мошенники продали квартиру по поддельным документам

Что говорят правоохранители?

Если говорить в целом, как можно своими силами проверить чистоту сделки с недвижимостью законными способами, то, увы, это практически невозможно. Даже нереально получить форму 1п на хозяина квартиры. Эта форма находится в паспортном столе. Она содержит всю информацию на каждого человека, который прописан в квартире или имеет собственность. В этой форме есть не только фотографии, но и все данные о собственнике. Но запросить ее для изучения невозможно.

И все же неужели преступникам, провернувшим эту махинацию, было достаточно просто обзавестись поддельным паспортом с данными реального человека и вклеить туда фотографию подставной женщины? Или реальная наследница тоже соучастник преступной группы, которая работает по отработанной схеме? Версий много. У следствия – своя.

Алексей Катков, заместитель начальника УВД по САО главного управления МВД Росси по г. Москве, начальник следственного управления: Мошенники изготовили поддельный паспорт. Знали, что в квартире, которая расположена на нашей территории, никто не появляется, фактический собственник этой квартиры интересуется мало, квартира находится в запустении, никому не сдается. Воспользовались этим. Представляясь владельцем, получили комплект документов, причем эти документы подлинные, и с помощью этих документов выставили квартиру на продажу.

Кстати, свидетелей той сделки все меньше. Один из риелторов, который мог бы пролить хоть немного света на детали этой темной истории, не так давно погиб при невыясненных обстоятельствах. Видимо, он действительно слишком много знал.

Алексей Катков, заместитель начальника УВД по САО главного управления МВД Росси по г. Москве, начальник следственного управления: Следствием также рассматривается версия о том, что один из участников этой мошеннической истории в настоящее время скончался. Причиной гибели одного из риелторов могла стать мошенническая история.

Следствием также рассматривается версия о том, что один из участников этой мошеннической истории в настоящее время скончался. Причиной гибели одного из риелторов могла стать мошенническая история.

Бывший муж продал долю в квартире посторонним людям

Советы адвоката

Такому своего рода "успеху" и легкой наживе мошенников, конечно же, способствуют пробелы в законодательстве. Ведь, к сожалению, получается, что никто из должностных лиц в столь щепетильном вопросе, как сделки с недвижимостью, не обязан трудиться, чтобы досконально проверять документы. Мошенникам достаточно предъявить купленный паспорт – основной документ, удостоверяющий личность. А вот поддельный он или настоящий, никто не проверяет: сотрудники регистрационной палаты начинают сразу работать с документами на квартиру, риелторы считают причитающиеся барыши, а в банке ждут свои проценты, выдавая без оглядки и страховки ипотечные кредиты.

Что касается потенциального покупателя недвижимости на вторичном рынке, то он просто брошен на откуп злоумышленникам. В этой связи при помощи экспертов постараемся дать несколько советов, которые помогут снизить вероятность покупки квартиры с "призраками".

Валерий Парфенов, адвокат: Чтобы уберечь свое жилище от мошенников, в первую очередь, не нужно предоставлять документы на квартиру неизвестным людям. Особенно это касается тех, кто сдает свое жилье в аренду. Достаточно эти документы просто предъявить. Следует тщательно хранить свои правоустанавливающие документы на квартиру и паспорта, а также их копии. В этом случае вы исключите возможность изготовления точных копий. При покупке жилья необходимо самостоятельно и досконально изучить не только документы на квартиру, но самого продавца. Для этого соберите всю информацию о нем, поговорив с соседями. Можете подключить юристов, чтобы они проверили юридическую сторону вопроса. Кроме того, сейчас все большую популярность набирает страхование сделки при помощи банков или страховых компаний. В этом случае сделка регистрируется после ее совершения. Страховщики оказывают такую услугу, как предварительная проверка документов. Представители банков или страховщика могут выехать на место, оценить риски и застраховать покупку жилья. В дальнейшем, если кто-то оспорит вашу сделку, то вы получите возмещение в размере стоимости сделки.

Давайте не будем забывать о том, что любая недвижимость, как и любое имущество, требует внимания в вопросе ее содержания и бремени ответственности. Безопасность необходимо обеспечивать нам самим. Для этого время от времени можно и нужно запрашивать информацию о своем жилье в Едином государственном реестре прав, брать выписки по лицевому счету, а также из домовой книги на предмет каких-либо изменений и своевременно реагировать в случае подозрений на мошенничество с вашей жилплощадью.

Напоследок напомню, что, помимо проверки документов на квартиру, следует обязательно проверять личность продавца, и желательно сделать это самостоятельно, параллельно работе юристов и риелторов, а потом сверить всю полученную информацию. Таким образом вы сможете проверить и убедиться в чистоплотности всех задействованных сторон.