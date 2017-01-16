Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Москве снизилась на 3%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Москве по состоянию на декабрь 2016 года снизилась на три процента в национальной валюте, сообщает пресс-служба "НДВ – Недвижимость".

По данным аналитиков, в декабре средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья составляла 194,5 тысячи рублей.

Ранее специалисты прогнозировали, что цены на недвижимость в России продолжат падать до 2019 года на 5–7 процентов в год. Директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ–Недвижимость" Сергей Шлом считает, что перспектив для роста цен в ближайшем будущем не наблюдается. По его словам, за 11 месяцев 2016 года около 90 процентов сделок на рынке вторичного жилья прошло со скидкой не менее 10 процентов. Средний бюджет на покупку квартиру в Москве на вторичном рынке сократился до 7 миллионов 850 тысяч рублей.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/274]Как правильно приобретать строящееся жилье[/URLEXTERNAL]