Жители Перова попросили включить их дом в программу реновации

Жители одного из домов в районе Перово попросили включить их дом в программу реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на инициативную группу жильцов.

6 мая жители дома по адресу: Федеративный проспект, дом 7, корпус 3 встретились с депутатом Мосгордумы Александром Сметановым. В собрании приняли участие около 30 человек. Они рассказали, что их дом был построен в 1958 году и сейчас находится в плохом состоянии. В частности, в здании изношены трубы и подтекает крыша.

Парламентарий посоветовал жильцам провести общее собрание и собрать подписи.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]

История вопроса

7 февраля муниципальные образования Москвы обратились Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек. Вопрос был поднят из-за того, что при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

Проект реновации жилфонда в Москве предусматривает расселение и снос пятиэтажных домов 1950–1960 годов постройки. В столице уже начали искать новые площадки для строительства домов под программу сноса хрущевок. Жильцов переселят в дома, которые находятся в том же самом или соседнем районе. Горожанам предоставят квартиры равнозначные по размеру или с увеличенной площадью.

В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров. В этих домах на сегодняшний день проживает до 1,6 миллиона москвичей.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался.

При этом, второе чтение решили провести 15 июля – уже после того, как появятся результаты голосования москвичей. По словам Сергея Собянина, новые поправки предусматривают сохранение прав и тех жильцов, которые брали такие квартиры в ипотеку – при переезде в новые дома, все их условия и обязательства будут сохранены, а банкам запретят требовать единовременную выплату задолженности.

Альтернативу предоставят и владельцам нежилых помещений – им предложат получить равнозначное помещение или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости объекта. Всего в программу реновации ветхого жилья в столице могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек площадью более 25 миллионов квадратных метров. На данный момент в них проживают порядка 1,6 миллиона москвичей.

