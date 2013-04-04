Среди москвичей растет популярность танхаусов за МКАД

"Утро": эксперты отмечают рост популярности таунхаусов за МКАД

Таунхаусы за МКАД догоняют по популярности столичные "двушки". По статистике каждый третий покупатель таунхауса продал квартиру в Москве.

Цены на двухкомнатные квартиры в сегменте "эконом" на московском вторичном рынке варьируются от 4,6 до 25 миллионов рублей. Стоимость таунхаусов в пределах 20 километров от МКАД начинается от 5,5 миллионов рублей, а средняя цена предложения равна 9,5 миллиона рублей. Получается, что суммы от продажи объекта хватает не только на покупку апартаментов, но и на отделку внутренних помещений.

Самые дорогостоящие объекты расположены на западе: в районе Новорижского и Рублевского шоссе. Приобрести таунхаус здесь можно за 17 миллионов рублей. Минимальная стоимость домовладений на Горьковском и Новорязанском шоссе - 3,5 миллиона рублей. Объекты к юго-западу от столицы на территориях Новой Москвы продают за 6,5 миллиона рублей.

Растущий интерес к загородному образу жизни связан с желанием москвичей улучшить свои жилищные условия: получить апартаменты большей площади и собственный участок в поселке.