30 июня 2015, 14:05

Экономика

Официальный курс евро вырос на 86 копеек, доллар – на 32 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Российский рубль продолжает снижаться на фоне падения цен на нефть и опасений инвесторов о неблагоприятном развитии ситуации в Греции. Особенно сильно укрепился евро, следует из данных Центробанка России.

Так, доллар подорожал на 32 копейки и теперь стоит 55 рублей 84 копейки, а евро вырос в цене на 86 копеек и теперь торгуется на уровне 62 рубля 38 копеек за единицу европейской валюты.

Денис Елаховский – о том, как скажется на курсе евро дефолт Греции

Стоит отметить, что ряд инвесторов ожидает дефолта в Греции, поэтому растут такие валюты как швейцарский франк и шведская крона. Они давно считаются своеобразной "тихой финансовой гаванью".

Так, сегодня Греция должна вернуть МВФ 1,6 миллиарда евро, а 5 июля пройдет референдум по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с международными кредиторами.

Накануне международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг Греции, оценив вероятность выхода страны из еврозоны в 50 процентов.

Кроме того, на рубль оказывают влияние снижающиеся цены на нефть. Сегодня стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже опустилась до 61,94 доллара за баррель.

