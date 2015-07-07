Курс доллара превысил 57 рублей, евро подорожал до 63 рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. Американская валюта перевалила за 57 рублей, евро стоит дороже 63 рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар подорожал на 81 копейку и теперь стоит 57 рублей 22 копейки. Евро укрепился на 62 копейки и торгуется на уровне 63 рубля 4 копейки за единицу европейской валюты.

Снижение рубля происходит на фоне понижения котировок на нефть Brent. Эталонная марка топлива накануне подешевела сразу на восемь процентов до 57 долларов за баррель. Падение цен на нефть эксперты связывают с возможным выходом Греции из еврозоны, что может ввергнуть Евросоюз в кризис и подорвать доверие инвесторов к нему.

Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот. В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 60 процентов проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а 39 процентов согласились на них.

Во вторник цена на нефть начала расти. Правда, пока она не отыграла и восьмой части вчерашнего падения.

Накануне Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар подорожал на 81 копейку – до 56,41 рубля. Евро вырос на 68 копеек – до 62,42 рубля.

Впрочем, до пиковых значений прошлого года еще далеко. 17 декабря в ходе торгов на Московской бирже доллар взлетел до 80 рублей, а евро – до 100 рублей.