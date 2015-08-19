Центробанк понизил курсы доллара и евро на 15 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил курсы валют на четверг. Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, доллар подешевел на 11 копеек до уровня в 65 рублей 72 копейки. Евро снизился на 21 копейку до 72 рублей 71 копейки за единицу европейской валюты.

Напомним, за последние две недели доллар и евро серьезно укрепились по отношению к рублю. Курс рубля штурмует максимумы начала февраля.

Самый высокий курс доллара в этом году был зафиксирован 3 февраля, когда за единицу американской валюты давали почти 70 рублей. Затем рубль начал неуклонно расти.

На падение рубля оказывает негативное влияние цена на нефть. Баррель Brent по состоянию на 13.30 стоит 48,83 доллара.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, ключевая ставка в будущем может приблизиться к целевому уровню инфляции в 4 процента, однако скорость этого процесса будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.