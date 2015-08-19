Центробанк понизил курсы доллара и евро на 15 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Центробанк России установил курсы валют на четверг. Рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро, сообщает пресс-служба регулятора.
Таким образом, доллар подешевел на 11 копеек до уровня в 65 рублей 72 копейки. Евро снизился на 21 копейку до 72 рублей 71 копейки за единицу европейской валюты.
Напомним, за последние две недели доллар и евро серьезно укрепились по отношению к рублю. Курс рубля штурмует максимумы начала февраля.
Самый высокий курс доллара в этом году был зафиксирован 3 февраля, когда за единицу американской валюты давали почти 70 рублей. Затем рубль начал неуклонно расти.
Ссылки по теме
- Официальный курс доллара вырос до 65,82 рубля, евро – до 72,91 рубля
- Биржевой курс евро поднялся до 73 рублей впервые с февраля
На падение рубля оказывает негативное влияние цена на нефть. Баррель Brent по состоянию на 13.30 стоит 48,83 доллара.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов, ключевая ставка в будущем может приблизиться к целевому уровню инфляции в 4 процента, однако скорость этого процесса будет зависеть от ситуации на рынке нефтепродуктов.
Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
Сайты по теме