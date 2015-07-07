Доллар и евро подорожали в ходе торгов на Московской бирже

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Рубль падает на открытии торгов на Московской валютной бирже. Курс евро превысил 63 рубля, а доллара - 57 рублей, следует из данных биржи.

По состоянию на 10 утра курс евро вырос на 14 копеек и составил 63 рубля 5 копеек за единицу европейской валюты. Доллар подорожал на 30 копеек и составил 57 рублей 19 копеек.

Напомним, накануне Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар подорожал на 81 копейку – до 56,41 рубля. Евро вырос на 68 копеек – до 62,42 рубля.

Падение рубля связывают со вчерашним снижением цен на нефть. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent упала на восемь процентов до 57 долларов. Аналитики связывают это с ожиданиями выхода Греции из еврозоны.

Напомним, Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот. В минувшее воскресенье в Греции прошел референдум, где более 60 процентов проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а 39 процентов согласились на них.

Во вторник цена на нефть начала расти. Правда, пока она не отыграла и восьмой части вчерашнего падения.