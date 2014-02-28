Жителям Бабушкинского района напомнят о закрытых для курения местах

Фото: ИТАР-ТАСС

Активисты Бабушкинского района на северо-востоке Москвы проведут акцию, в ходе которой напомнят курильщикам о существовании мест, где запрещено предаваться пагубной привычке. В ближайшее воскресенье на улицах будут развешены мини-плакаты о вреде пассивного потребления табака, сообщают организаторы.

По их словам, активисты хотят проинформировать курильщиков о том, где курить запрещено. Для этого приготовлено 11 наклеек, которые, как убеждены устроители акции, "могут вызвать улыбку читающего", а также напомнить, что от сигаретного дыма должны быть свободны подъезды и офисы, а также школьные, детские и спортивные площадки, культурные и развлекательные учреждения.

Идея будет реализована при поддержке фонда "Городские инициативы".

Напомним, с 15 ноября 2013 года в России вступили в силу штрафные санкции за нарушение антитабачного законодательства. Дымить запрещается на территории образовательных, культурных, спортивных и административных учреждений. Курение запрещено на вокзалах и в аэропортах, а также в 15-метровой зоне вокруг них. Дымить нельзя на рабочих местах, в лифтах и подъездах. Штрафы варьируются от 500 до 3 тысяч рублей.