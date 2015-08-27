Минздрав готов разработать закон о полном запрете кальянов в кафе

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Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в общественных местах и готов разработать новый законопроект. Об этом рассказал m24.ru советник министра здравоохранения России Игорь Ланской. По его словам, исследования в других странах, в том числе в Казахстане, показали, что кальян является возможным возбудителем многих заболеваний из-за бактерий, содержащихся в его трубках и колбах. Ранее члены Общественной палаты направили письмо в Министерство здравоохранения с просьбой создать рабочую группу по разработке законопроекта. При этом документ о запрете кальянов, который ранее предлагал Совет Федерации, министерство не поддержало. По словам Ланского, сенаторы хотели внести поправки именно в антитабачный закон, хотя кальяны могут быть и не табачными, и они не менее вредны.

"Курение кальяна может вызывать такие заболевания, как герпес, гепатит, туберкулез, грипп. Возбудители могут содержаться в патрубках и в колбах. Исследования, проведенные в целом ряде стран (особенно недавнее в Казахстане), доказывают это", – пояснил Ланской.

По словам советника, ведомство считает необходимым принятие отдельного закона, "который позволит регулировать вопросы, связанные с курением нетабачных смесей, и полностью запретить курение кальянов". "В настоящее время кальяны "замещают" сигареты и другую табачную продукцию", – заметил Ланской.

Собеседник m24.ru добавил, что ранее министерство уже высказывалось за полный запрет курения кальянов в общественных местах. Но законопроект, предложенный Советом Федерации, был "некорректным", так как вводил поправки в антитабачный закон. "Мы это не поддержали, отметив, что закон регулирует вопрос, связанные с воздействием табачного дыма и курения табака", – подчеркнул он.

По словам Ланского, инициатором нового законопроекта может выступить само Министерство здравоохранения. "Кто будет инициатором, вопрос вполне решаемый, но скорее технический. Это может быть сам Минздрав России, также с такой инициативой могут выступить и депутаты Государственной Думы", - заключил чиновник.

Ранее члены Общественной палаты РФ направили письмо в Министерство здравоохранения с просьбой создать рабочую группу по разработке законопроекта о запрете курения кальянов.

1 июня 2014 года вступил в полную силу антитабачный закон. Во всех кафе и ресторанах запретили любые формы потребления табака. Штраф за нарушения для юридических лиц - до 90 тысяч рублей. Однако затем власти пояснили, что ограничение не распространяется на 1 июня 2014 года вступил в полную силу антитабачный закон. Во всех кафе и ресторанах запретили любые формы потребления табака. Штраф за нарушения для юридических лиц - до 90 тысяч рублей. Однако затем власти пояснили, что ограничение не распространяется на электронные сигареты и кальян без табака. Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал рестораторам перейти на фруктовые кальяны , не содержащие листья табака, чтобы соответствовать антитабачному закону. Курение обычных сигарет разрешили в летних кафе без навесов и ограждений. После этого Минздрав направил письмо от имени главы ведомства Вероники Скворцовой в Роспотребнадзор, чтобы проверить состав кальянных смесей в кафе и ресторанах. В начале февраля сенатор Вадим Тюльпанов внес в Госдуму законопроект, который полностью запрещает курение кальяна в общественных местах. Однако председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников сообщил M24.ru, что документ принят не будет. Главный аргумент его сторонников заключается в том, что проверить все кальяны на наличие никотина сложно. В законопроекте также говорилось, что за несоблюдение требований нарушителям грозит административный штраф в размере 20–30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 80 тысяч рублей.





Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина уверенна, что государство должно защитить людей от кальянов, как от вредной для здоровья продукции. По ее словам, кальяны могут представлять бактериологическую опасность. Были случаи, когда при курении кальянов заболевали туберкулезом.

"Во-первых, кальяны являются стимулированием и пропагандой курения, во-вторых, там очень часто подмешивается табак, – отметила эксперт. – Кроме того, даже в безникатиновом дыме присутствуют определенные канцерогенные вещества и продукты горения".

Халтурина добавила, что даже угли, которые используются в кальянах, могут быть смертельно опасны для человека. "При нагревании углей в легкие человека могут попадать вредные генотоксичные наночастицы кремния. Эти частицы могут вызывать даже разрушение ДНК и приводить к онкологии", – подчеркнула эксперт.

Исполнительный директор "Движения за права курильщиков" Андрей Лоскутов опасается, что запрет курения кальянов может будет сложно ввести в тех регионах, где такой вид курения является традиционным.

"Если закон примут, то придется закрыть многие кальянные заведения, а это приведет к очень серьезному недовольству в частности в южных и юго-восточных регионах страны. Например, в Татарстане или Башкирии", – подметил он.

По словам Лоскутова, сейчас рынок кальянов и кальянной продукции в России - один из самых динамично развивающихся среди всех видов табакокурения.

"В Москве кальянный бизнес достаточно широко распространен. Запрет на курение нанесет серьезный удар по бизнесу и он будет вынужден уйти в "серую" нишу экономики", – заметил эксперт.

При этом, по мнению Лоскутова, заявления противников кальянов не имеют обоснованных доказательств. "Бактерии в кальянах, конечно же, есть. Но они есть везде, даже если посмотреть на каплю воды через микроскоп, то можно прийти в ужас от того, сколько там разных бактерий", – подметил он.

В компании дистрибьютера кальянов марки "MYA" (крупнейшего производителя кальянов во всем мире) сообщили m24.ru, что новый закон заставит компанию уйти на другие рынки сбыта. "Это отрицательно скажется на нашем бизнесе, но мы будем искать другие рынки для реализации", - отметили в компании.

Напомним, что в Совете федерации так же предлагают ограничить использование электронной сигареты в общественных местах, и даже вовсе запретить их продажу. Кроме того, в Госдуме к сентябрю готовятся поправки в антитабачный закон, как ужесточающие, так и послабляющие его нормы. В частности, кафе и рестораны снова смогут стать курящими, превратившись в специальные "клубы".