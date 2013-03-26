За курение в самолетах будут штрафовать на 50 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях положениями, по которым курение на воздушном судне будет наказываться штрафом в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 50 до 200 часов.

За курение в вагонах (в том числе тамбурах) поездов дальнего следования, а также электричках и на всех видах общественного транспорта нарушителей предлагается штрафовать в размере от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Также парламентарии предлагают наказывать индивидуальных предпринимателей или юрлиц, за неосуществление контроля за соблюдением запрета.

В частности, предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, юрлиц – на сумму и от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы составят для предпринимателей от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. В качестве альтернативного варианта в обоих случаях предусмотрен запрет на деятельность на срок до 90 суток.

Напомним, подписанный президентом Владимиром Путиным в феврале антитабачный закон, полностью запрещающий курение в общественных местах, должен вступить в силу с 1 июня 2013 года.