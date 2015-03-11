Курящие летние кафе появятся в Москве уже весной

В столице появятся курящие летние кафе

Москвичи смогут курить в новых летних кафе, если столики не будут оборудованы навесами и ограждениями. Об этом M24.ru сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Первые сезонные кафе откроют в апреле. На прошлой неделе власти утвердили новые требования к ним.

Будет ли кафе доступно для курильщиков, зависит от его внешнего вида. "Если есть настил и ограждения – то курить нельзя, если просто стоят столики – то можно", - пояснил Немерюк. Напомним, это связано с тем, что столики с зонтиками на улице не относятся к нестационарным торговым объектам. Соответственно, антитабачные запреты на них распространяться не будут.

Власти уже начали согласовывать размещение летних кафе, пояснили M24.ru в мэрии. Пока утверждена установка нескольких десятков объектов. Среди них – четыре McDonald's на Ярославском и Хорошевском шоссе, Бутырской и Русаковской улицах, кафе "Жан-Жак" на Лубянском проезде. В дальнейшем летних веранд будет гораздо больше. В прошлом году в Москве действовало около 2 тысяч сезонных кафе, 120 из них были расположены в пешеходных зонах, а более 90 – в парках.

В кафе "Сайгон-2" на Большой Грузинской улице, которое также получило согласование на размещение летней веранды, пока не приняли решения, оборудовать ли навес или оставить просто столики, за которыми смогут дымить курильщики. "Сейчас трудно сказать, как будут идти дела с летней площадкой. Люди приходят для того, чтобы поесть, поэтому сложный вопрос, откажемся ли мы от навеса в пользу курящих посетителей", - отметили в администрации кафе.

Пресс-служба компании McDonald's не смогла ответить на запрос M24.ru, готова ли сеть отказаться от навесов и ограждений в пользу курильщиков. В кафе "Жан-Жак" сказали, что вряд ли оставят на улице только столики. "Наша веранда откроется совсем скоро – в апреле. Выйти на нее можно прямо из помещения ресторана. Веранда существует давно, и, соответственно, навес там присутствует", - пояснил представитель заведения.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что многие предприниматели в итоге будут ставить просто столики и зонтики на улице, чтобы и посетители смогли курить, и проверяющие органы не смогли предъявить претензии. "Роспотребнадзор может проверить кафе без уведомления и закрыть на 90 дней. Для владельца это гигантские убытки, поскольку все это время он должен платить зарплату и налоги. Если он не согласен с тем, что навес превращает летнюю веранду в помещение, то должен будет обратиться в суд. Пойдут ли рестораторы на такие убытки - вопрос", - сказал Бухаров.

Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по оптовой и розничной торговле Михаил Мандалян считает, что возможность оборудовать как веранду с навесом, так и просто поставить столики – плюс для предпринимателей. "Возможность курить на 30% повышает посещаемость и прибыль заведения. Если столики без навесов, то дым уходит наверх и не мешает окружающим. С другой стороны, навесы в кафе тоже нужны из-за климата - мы живем не в тропиках. Кроме того, внешний вид кафе должен соответствовать окружающей архитектуре, так что в каждом случае надо решать индивидуально", - сказал Мандалян.

