В поездах не будет мест для курения

В поездах не будет мест для курильщиков. С 1 июня курить можно будет только на платформах во время остановок поездов. Запрет соответствует всем требованиям противопожарной безопасности, антитабачному закону и не ущемляет права курильщиков, считает руководитель центра "Стоп табак" Михаил Хорс.

"Это не ущемление прав курильщиков. В поезде всем запрещено курить, выпускать дым изо рта, поджигать палку. Это требования противопожарной безопасности. Поезд это место, где плохо проветривается, где едут дети некурящие люди, беременные женщины", - сказал Хорc в эфире "Москва FM".

На то, что РЖД пойдет курильщикам на встречу и оборудует места для курения, рассчитывали представители движения "За права курильщиков". По словам исполнительного директора организации Андрея Лоскутова, почти половина пассажиров поездов потребляют табак.

"РЖД перевозит ежегодно порядка 600 миллионов пассажиров. Половина из них курильщики. Ну как вы будете с ними бороться? Почему этим взрослым людям мы должны запрещать курени на железнодорожном транспорте", - сказал Лоскутов.

Напомним, после принятия антитабачного закона, который запрещает курение на транспорте, РЖД планировала выделить в вагонах специальные зоны. Но в итоге компания отказалась от этой идеи.