На Волхонке началось создание "музейного квартала"

На Волхонке начались работы по созданию музейного квартала

На улице Волхонка начались работы по созданию "музейного квартала", сообщает телеканал "Москва 24".

Квартал протянется от Колымажного до Большого Знаменского переулка. В новой зоне построят выставочные залы, реставрационные мастерские и досуговый центр, а реконструкцию начали с усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Строительство начали с символической закладки камня.

Как отметила директор ГМИИ Марина Лошак, в особняке Вяземских-Долгоруковых будет находиться большая экспозиция - более 6 тысяч квадратных метров, где будут выставлены все произведения классической живописи, которые частично показывали в старом здании.

Напомним, реконструкция ГМИИ им. А.С. Пушкина предполагает увеличение музейной площади с 49 тысяч квадратных метров до 105 и создание там "музейного квартала". Кроме того, ожидается и увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год. Все переулки вблизи главного здания станут пешеходными, а в "музейном квартале" будут залы для экспозиций, магазины и кафе.



Как изменится ГМИИ им. А.С. Пушкина

Новая концепция должна быть реализована до 2020 года. Объем финансирования, выделенный на реализацию концепции ГМИИ, составляет 22 миллиарда рублей. При этом ранее там планировалось построить парковку, но позже от нее решили отказаться.