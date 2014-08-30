Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культурное наследие

30 августа 2014, 15:34

На Волхонке началось создание "музейного квартала"

культурное наследие Усадьба Вяземских-Долгоруковых ГМИИ им. А. С. Пушкина музейные кварталы

На Волхонке начались работы по созданию музейного квартала

На улице Волхонка начались работы по созданию "музейного квартала", сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме

Квартал протянется от Колымажного до Большого Знаменского переулка. В новой зоне построят выставочные залы, реставрационные мастерские и досуговый центр, а реконструкцию начали с усадьбы Вяземских-Долгоруковых. Строительство начали с символической закладки камня.

Как отметила директор ГМИИ Марина Лошак, в особняке Вяземских-Долгоруковых будет находиться большая экспозиция - более 6 тысяч квадратных метров, где будут выставлены все произведения классической живописи, которые частично показывали в старом здании.

Напомним, реконструкция ГМИИ им. А.С. Пушкина предполагает увеличение музейной площади с 49 тысяч квадратных метров до 105 и создание там "музейного квартала". Кроме того, ожидается и увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год. Все переулки вблизи главного здания станут пешеходными, а в "музейном квартале" будут залы для экспозиций, магазины и кафе.

Как изменится ГМИИ им. А.С. Пушкина

Новая концепция должна быть реализована до 2020 года. Объем финансирования, выделенный на реализацию концепции ГМИИ, составляет 22 миллиарда рублей. При этом ранее там планировалось построить парковку, но позже от нее решили отказаться.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать