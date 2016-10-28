Памятник Михаилу Калашникову откроют 21 января 2017 года

Фото: ТАСС/Юлия Иванко

Памятник конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову откроют в Москве 21 января 2017 года, сообщает ТАСС.

"Планируемая дата открытия памятника уже намечена. 21 января 1948 года министр вооружений СССР Дмитрий Устинов подписал указ об изготовлении опытной партии автомата Калашникова. Будет символичным открыть памятник 21 января 2017 года", – рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Монумент установят на пересечении Садово-Каретной и Краснопролетарской улиц. По словам автора памятника, народного художника России Салавата Щербакова, скульптурная композиция представляет собой 5-метровую фигуру Калашникова на 2-метровом постаменте. В руках Калашников держит автомат, позади него силуэт земного шара, а рядом – святой Георгий на коне поражает копьем дракона.

Памятник, как отметил Кононов, возведут на пожертвования. Сбор средств стартовал в сентябре сайте dar.histrf.ru.