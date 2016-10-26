Бродяги поселились в московской усадьбе XVII века

Бродяги поселились в старинной усадьбе XVII века в районе Покровское-Стрешнево, передает телеканал "Москва 24". Местные жители опасаются, что незваные гости будут жечь костры и спалят историческое здание.

Поселиться в особняке им разрешили работники районной церкви.

Корреспондент: Вам от церкви разрешили здесь жить?

Бездомный: Да-да.

Корреспондент: Здесь холодно, неуютно, зачем вы здесь живете?

Бездомный: Ну, да. Работать-то надо.

Корреспондент: Не хотите зарегистрироваться где-нибудь?Получить нормальное жилье?

Бездомный: Нет. Я уже устал.



Усадьба "Покровское-Стрешнево" является памятником архитектуры и входит в реестр объектов культурного наследия. В 2016 году ее передали в собственность Москвы. Сейчас решается вопрос о начале реставрации.

"На данный момент сейчас завершается процесс передачи объекта культурного наследия из собственности РФ в собственность города Москвы. С 2012 года этот объект принадлежал Высшей школе экономики. Несмотря на выданные охранные обязательства по проведению работ и сохранению, они не были проведены", – прокомментировал первый заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.