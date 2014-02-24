Музей-усадьбу "Архангельское" передадут частным арендаторам

У музея-усадьбы "Архангельское" появится частный владелец

У музея-усадьбы "Архангельское" будет частный владелец. Компания, которой достанется памятник культуры, будет обязана сохранять и здание, и прилегающий к нему парк.

Судебные тяжбы по вопросу земель усадьбы длились несколько лет. В итоге министерство культуры отказалось от исковых требований, но только после того, как земли вокруг усадьбы были признаны частью памятника.

Усадьбу отдадут в аренду на 40 лет по ставке около тысячи рублей за 100 квадратных метров в год, сообщает телеканал "Москва 24"

Напомним, судебный процесс по искам Росохранкультуры длился еще с 2010 года. В первой апелляционной инстанции дело было проиграно, однако Конституционный суд вернул его на пересмотр в арбитражный суд Московской области.

Власти Подмосковья вели борьбу со строительством двух гипермаркетов на окраине усадьбы, а также пытались вернуть участки земли около театра Гонзаго, которые находились в аренде незаконно.