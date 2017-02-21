Уникальную кабацкую печать обнаружили археологи в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Печать, принадлежащую питейному заведению "Вытегорский кабак", обнаружили археологи на Берсеневской набережной в Москве. Это первый за всю историю российских археологических исследований предмет такого рода, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Современными аналогами находки можно считать печати фирм и компаний, которые используют для официальных документов. Схожие печати находились и ранее, но на них, как правило, указывались имена владельцев, иногда их род занятий.

Размер круглой печати составляет 19 на 20 миллиметров, вес – почти три грамма. На ней есть следы обломанного ушка для шнурка. Изготовлена печать из сплава меди и олова. Одна сторона совершенно гладкая, на другой – надпись в четыре строки: "Печать Вытегорского кабака". В конце надписи есть элементы орнамента – два растительных побега.

Столичные археологи предварительно датируют находку XV–XVIII веками. Изучение печати продолжается. Предстоит выяснить, где именно располагался Вытегорский кабак и что мог делать в Москве представитель этого заведения.

По одной из версий, кабак мог располагаться в городе Вытегре в Вологодской области, а печать потерял кто-то из администрации питейного заведения, приехав в Москву по делам. Также рассматривается версия, что кабак находился в самой Москве, однако в этом случае непонятно происхождение его названия.

Ранее в Зарядье нашли старинный английский медальон XVI века с розой Тюдоров. Медальон выполнен из сплава свинца и олова, а его диаметр составляет около пяти сантиметров. Изделие украшает роза Тюдоров, геральдический символ королевской династии Англии.

По мнению археологов, данная находка связана с деятельностью Старого Английского Двора на Варварке.