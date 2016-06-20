На фасад Торгового дома Кузнецова вернут изображение Меркурия

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маскарон Меркурия вернется на фасад Торгового дома Кузнецова в центре Москвы в понедельник, 20 июня, сообщает РИА Новости. Поврежденное в прошлом году гипсовое изображение древнегреческого бога торговли удалось восстановить на 80 процентов.

Восстановительными работами занималась реставрационная компания "Наследие". Как рассказал заместитель ее генерального директора по работе на объектах Дмитрий Стадник, изначально сохранилась только нижняя часть лика – нижние скулы и подбородок.

Реставраторы воссоздали верхнюю часть – верхнюю губу, верхнюю часть скул, нос, лоб с локоном волос, козырек, глаза.

Стадник подчеркнул, что специалисты "Наследия" работали на волонтерских началах. Восстановленный лик будет произведен в понедельник, 20 июня. Реставратор дает гарантию на работу не менее 25 лет.

В сентябре 2015 года инспекция Мосгорнаследия обнаружила, что в результате проведения косметического ремонта фасада в рамках благоустройства Мясницкой улицы был искажен исторический облик одного из лепных маскаронов на фасаде Торгового дома Кузнецова, который расположен на Мясницкой улице, дом 8/2, строение 1.

Здание является объектом культурного наследия, и ремонт не предполагал реставрацию гипсового декора. Однако подрядчики решили докомпоновать лепнину без согласования с Мосгорнаследием

Комплекс зданий Торгового дома товарищества Кузнецова был перестроен Федором Шехтелем в 1899–1903 годах из особняка XVIII–XIX веков. В начале XX века первый этаж доходного дома, располагавшегося в строении 1, занимал магазин фарфора Матвея Кузнецова. Выразительные декоративные элементы на фасаде дали зданию второе имя – "Дом с Меркуриями".