Раскопанный на Театральной площади кабак XVIII века законсервировали

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Питейное заведение XVIII века, обнаруженное в июне во время ремонтных работ на Театральной площади, законсервировали. Находки остались на глубине 2,8 метра, сообщает портал mos.ru.

При прокладке каналов для кабельных коллекторов рабочие наткнулись на фрагменты деревянного сруба. Кабак покрыли слоем специального грунта для долгого сохранения. Таким образом, археологи могут в любое время вернуться к изучению находки.

В самом кабаке нашли медные монеты, битую посуду, а также металлические пряжки и пуговицы. Самые ранние из медных монет датированы временем правления императрицы Елизаветы Петровны, а самые поздние относятся к эпохе Павла I. Попадаются и стеклянные бутылки, относящиеся к правлению императора Александра I.

За два года ремонтных работ по программе "Моя улица" в столице обнаружено более одной тысячи археологических находок. Среди крупнейших открытий – арки и ограда Страстного монастыря на Тверской улице, а также чайная XIX века на улице Александра Солженицына.