Многие памятники культуры сменили владельцев после ужесточения закона

Фото: ИТАР-ТАСС

Многие компании, планировавшие снести памятники архитектуры на арендуемой ими земле, после ужесточения законодательства в этой сфере продали бизнес тем, кто бережно относится к памятникам. Об этом заявил в понедельник глава Мосгорнаследия Александр Кибовский.

"Например, люди долго работали над тем, чтобы снести здание и на его месте что-нибудь построить, но поняли, что это не удается, и продали бизнес тем, кто более рационально к нему относится, кто в состоянии инвестировать в реставрацию памятников архитектуры", - передает слова Кибовского телеканал "Москва 24".

Кроме того, глава Мосгорнаследия сказал, что его ведомство намерено инициировать через Мосгордуму изменения в законе, связанные с осмотром состояния памятников.

Кибовский отметил, что проверки по решению Мосгонаследия должны проводиться примерно так же, как осуществляется пожарный надзор. "Главное, чтобы памятник был в надлежащем состоянии", - добавил он в этой связи.