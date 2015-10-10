В Москве установили мемориальную доску Юрию Визбору

Фото: vizbor.ru

В Москве открыли мемориальную доску автору-исполнителю, барду, поэту, журналисту Юрию Визбору.

Церемония состоялась 10 октября в непосредственной близости от Сретенки, по адресу: Ананьевский переулок 5, строение 7. На нее пришли родные и друзья барда, исполнители авторской песни.

Люди к дому Визбора приходили целыми семьями. На сцене у дома проходил концерт, собравшиеся подпевали любые песни, а после окончания выступлений еще долго не расходились, разговаривали и вспоминали Юрия Визбора, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Мемориальная доска Юрию Визбору. Ананьевский переулок 5, строение 7. Церемония открытия pic.twitter.com/6zuhj78Pg0 — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 10 октября 2015

[/html]Детство и юность Визбора прошли на этой московской улице, и именно ей он посвятил несколько своих самых известных лирических песен. Это и "Волейбол на Сретенке", и "Сретенский двор", и многие другие.

Решение об установке мемориальной доски самому популярному и любимому в России барду было принято департаментом культуры Москвы 20 июня прошлого года, когда отмечалось 80-летие со дня рождения Визбора.