Емельянов: "Благодаря "Московской реставрации" восстановлено 750 объектов"

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

Около 750 исторических объектов было восстановлено за пять лет работы конкурса "Московская реставрация". Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Надо сказать, что за пять лет конкурса "Московская реставрация" было отреставрировано 541 зданий", – цитирует ТАСС Емельянова. Однако с учетом объектов исторического некрополя и скульптур, по его словам, можно ориентироваться на число 750.

Он отметил, что на участие в "Московской реставрации" в этом году подали 69 заявки по 40 объектам. К ним относятся городские усадьбы, уникальные надгробия и многие другие.

Кроме того, Емельянов подчеркнул, что участвующие в конкурсе реставраторы чувствуют себя не конкурентами, а единомышленниками.

В декабре состоится церемония награждения победителей конкурса. Профессиональное жюри, в состав которого входят почетные реставраторы Москвы и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, определят лучших уже в октябре.

Среди работ, принимающих участие в "Московской реставрации" – Екатерининская больница, усадьба на Пятницкой улице, вход в парк Горького и другие.