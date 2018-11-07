Москва 24 покажет, как пройдет первый молодежный форум "Наследие"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

12 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Первый молодежный форум "Наследие".

Впервые в истории 29 ноября департамент культурного наследия города Москвы в партнерстве с НИУ МГСУ проводит молодежный форум "Наследие". Участниками стали студенческие команды, состоящие из ребят разных профессий (социологи, реставраторы, архитекторы, экономисты и урбанисты). Им предстоит разработать концепцию интеграции памятников в жизнь современного мегаполиса.

Об идее форума, его особенностях и участниках расскажут:



Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы;

Андрей Волков, ректор национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

Прямую трансляцию можно увидеть 12 ноября в 12:00 на этой странице.