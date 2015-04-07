Мосгорнаследие проводит проверку по факту сноса столетнего дома

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Департамент культурного наследия Москвы проводит проверку по факту сноса "Доходного дома Ржевского" 1902 года постройки, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заключению инспекторов, здание не является объектом культурного наследия, но расположено в границах зон охраны таких объектов. При этом вопрос о сносе не рассматривался столичными властями.

В настоящее время Мосгорнаследие устанавливает виновных для привлечения к ответственности по статье КоАП "Несоблюдение ограничений, установленных в границах "зон охраны" объектов культурного наследия". Штраф для юридических лиц по ней составляет до 5 миллионов рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что за снос других доходных домов – Михайлова – застройщика могут оштрафовать. Полицейские остановили работы на стройплощадке и возбудили дело по поводу нарушения предписания.

Напомним, снос комплекса доходных домов купца Михайлова на Большой Дмитровке приостановили 6 февраля. Причиной стало заявление активистки движения "Архнадзор", которая попросила департамент включить комплекс на Большой Дмитровке в реестр объектов культурного наследия.