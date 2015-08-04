Размеры памятника князю Владимиру могут быть изменены

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пропорции памятника князю Владимиру могут быть подстроены под площадку, на которой он будет возведен. Об этом m24.ru сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

По словам Кононова, пока речь идет только о возможном уменьшении постамента, высота которого составляет восемь метров. Но и для того, чтобы изменить размеры самого памятника есть все технические возможности.

Отметим, что накануне экспертное сообщество в лице архитекторов, градостроителей и конструкторов высказалось за размещение памятника на Боровицкой площади. Также сейчас на сайте РВИО проводится голосование среди граждан, в котором рассматриваются три места - Зарядье, Лубянская и Боровицка площади.

При этом Кононов отметил, что в случае с Лубянской площадью, которая периодически выбивается в лидеры голосования, имеют место "накрутки", которые прибавили тысячу лишних голосов. В связи чем, даже пришлось отсечь несколько IP-адесов.

Тем не менее, опрос будет доведен до конца, и 20 августа, когда голосование остановится, результаты будут направлены в комиссию Мосгордумы по монументальному искусству, которая и примет окончательное решение.

Сейчас же, по мнению Кононова, говорить об уменьшении размеров памятника преждевременно, так как официально еще не названо место его установки.

Еще одно голосование проходит в приложении "Активный гражданин". Там также рассматриваются три вышеназванные площадки.

Изначально планировалось разместить памятник князю Владимиру на смотровой площадке Воробьевых гор. Однако этот выбор вызвал множество протестов. Площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.

В этом году отмечается 1000-летие со дня смерти князя Владимира. Памятник, по проекту Народного художника России Салавата Щербакова, планируется установить в день народного единства 4 ноября.