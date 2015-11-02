На месте установки памятника князю Владимиру заложат первый камень

Фото: m24.ru/Александр Авилов

3 ноября в центре столицы заложат первый камень на месте установки памятника князю Владимиру, сообщает пресс-служба министерства культуры.

Памятник появится на Боровицком холме рядом с Манежной площадью. В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры Владимир Мединский.

Камень, который заложат на месте памятника, был доставлен из крымского Херсонеса. Там, по историческим свидетельствам, состоялось крещение князя Владимира в 988 году.

Ранее m24.ru сообщало, что установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади перенесена на весну 2016 года. Как отмечал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, установить монумент ко Дню народного единства, как планировалось изначально, не получится.

День воинской славы России, или День народного единства, отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Напомним, первоначально планировалось установить монумент на Воробьевых горах. После того как Мосгордума одобрила это место, в интернете начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента. В результате совместной работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков на голосование было выставлено три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади.

В результате интернет-голосования москвичи выбрали Боровицкую площадь, это решение одобрила Мосгордума. Монумент будет размещен на холме между Моховой и Манежной улицами вблизи Боровицких ворот Кремля.