Рабочие начали снимать леса с памятника князю Владимиру

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади готовят к торжественному открытию, которое состоится 4 ноября, сообщает телеканал "Москва 24".

Со скульптуры снимают леса, и скоро она будет полностью доступна для обзора. По словам исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислава Кононова, полная готовность памятника ожидается уже 2 ноября. "Учитывая большой объем и сложность, решили сделать заранее, чтобы иметь некий запас по времени", – сказал он.

Памятник князю Владимиру планировали установить на Воробьевых горах, а его высота должна была составить 25 метров. Однако из-за ненадежности склона, рядом с которым хотели поставить монумент, его решили перенести.

В выборе окончательного места для памятника участвовали москвичи, большинство высказалось за Боровицкую площадь. Итоговый проект 40-тонной статуи был согласован с ЮНЕСКО.

Территорию рядом с памятником благоустроят. Здесь готовят пешеходную зону в подсветкой, а за монументом высадят сосны, ели, липы.