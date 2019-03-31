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Москва 24

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Культура

31 марта, 11:25

"Дубль два": что смотреть на онлайн-кинофестивале

культура кино weekend

Фестиваль кино, побывать на котором можно не выходя из дома, – звучит невероятно, но такой существует и проводится уже в десятый раз. "Российская газета", которая придумала этот смотр, обозначает его цель так – показать новое интересное российское кино, которое не дошло до широкой аудитории. Вообще, "Дубль два" ориентирован на зрителей, а не на экспертов или судей: вы сможете обсудить фильмы с их создателями на форуме фестиваля, а также выбрать победителя. Москва 24 отобрала самые интересные картины, которые покажут на фестивале "Дубль два" в этом году.

"Вечная жизнь Александра Христофорова"

Евгений Шелякин, 2018

Видео: Aleksei Guskov Cinema & Theatre

Фильм бывшего сценариста шоу "Прожекторперисхилтон" Евгения Шелякина, до того снимавшего кино скорее развлекательное, а теперь взявшегося за более серьезные темы. Актер Александр Христофоров (Алексей Гуськов) нашел себя в роли гладиатора, правда, не на сцене, а в парке развлечений в Крыму, где он ежедневно на потеху публике сражается в импровизированном Колизее с другим легионером (Роман Курцын). Христофоров болен, из-за чего скоро его отлучают и от боев, но вдруг появляется надежда на чудесное исцеление. Посмотреть фильм стоит не только из-за интересного сценария – там отличный актерский состав. Кроме Гуськова – Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев и Игорь Угольников.

"После тебя"

Анна Матисон, 2016

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=zfUw3GWBESE]iVideos
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Сергей Безруков в фильме своей супруги Анны Матисон играет гениального танцора, который после травмы не может не только выходить на сцену, но и даже просто двигаться. В драме о преодолении играют Алена Бабенко, Владимир Меньшов и Мария Смольникова, но это прежде всего очередной бенефис Безрукова. Критики именно здесь отмечали его отличную игру.

"Как я стал…"

Павел Мирзоев, 2018

Видео: Фестиваль российского кино ОКНО В ЕВРОПУ

Павел Табаков в очередной раз доказывает, что он не просто симпатичный мальчик, попавший на экран благодаря великому отцу – Олегу Табакову. Тема фильма определена в названии: "Как я стал ..." – кино о взрослении в современной Москве.

"Подбросы"

Иван И. Твердовский, 2018

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=vPv44Ce1nsc]iVideos
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Последний фильм одного из самых интересных молодых российских режиссеров Ивана И. Твердовского. Главный герой Денис (Денис Власенко) не чувствует боли. Поможет ли ему необычная физиологическая особенность, он выяснит после встречи с матерью, оставившей его в детстве.

"Не чужие"

Вера Глаголева, 2018

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=VcYHGADUPP8]iVideos
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Последний фильм, снятый Верой Глаголевой, которой не стало в 2017 году. На малую родину из столицы возвращается Мила (Лилия Волкова) – теперь она вынуждена жить с сестрой (Анна Капалева), которая выходит замуж за мигранта из Средней Азии. "Не чужие" чем-то напоминают осовремененный "Трамвай Желание", а еще пьесы Горького – это драма, вписанная в социальные реалии российской провинции.

Бонус: "Театр на экране"

2019-й объявлен в России годом театра. В его честь на "Дубль два" объявили специальную программу "Театральный антракт", в которую вошли лучшие музыкальные постановки. Покажут, например, "Восемь любящих женщин" – пьесу Робера Тома. На экране ее воплощал Франсуа Озон, а в Новосибирском музыкальном театре поставил Михаил Заец. Еще в программе "лайт-опера" "Мертвые души" от Свердловского академического театра музыкальной комедии, стимпанк-постановка "Алых парусов" от компании "Русский мюзикл" и джазовый "Вольный ветер мечты" про Любовь Орлову и Леонида Утесова от Московского театра оперетты.

Фестиваль "Дубль два" идет с 2 по 11 апреля в Сети.

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