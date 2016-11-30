"Мослекторий" покажет путеводитель по России

2 декабря в Дирекции образовательных программ москвовед, основатель проектов "Москультпрог" и "Московская архитектурная велоночь" Сергей Никитин расскажет, какие города России стоит посетить.

Лекция пройдет в рамках образовательного цикла открытых семинаров для иностранцев. Знакомство с русской культурой, как правило, начинается с Дягилева, Рахманинова, Шаляпин, Кандинского, Родченко и других имен. Данный курс поможет не запутаться в фамилиях и достижениях, не потеряться в эпохах и датах. Лекции будут полезны не только иностранным специалистам, но и носителям культуры.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 2 декабря в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание. Редакция m24.ru сохраняет нейтральную позицию в споре.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]