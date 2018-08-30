Гоголь, "Космическая одиссея" и холостяк Киану Ривз: что смотреть в кино

Перевыпуск "Космической одиссеи", завершение "гоголевской" трилогии и солнечный Неаполь: редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Главная романтическая комедия, выходящая на экраны на этой неделе, – "Как женить холостяка" с Киану Ривзом и Вайноной Райдер в главных ролях. По сюжету, двое гостей, приглашенных на свадьбу в другой город, знакомятся еще на посадке в самолет и с тех пор продолжают повсюду сталкиваться друг с другом – в такси, за свадебным столом, в гостинице. По всему выходит, что встречи не случайны, а являются хитрым планом свести друг с другом скептичных и настроенных против традиционных ценностей одиночек. Новый фильм Виктора Левина, создателя "С 5 до 7. Время любовников" – как для любителей "свадебных фильмов", так и для тех, кто, как и главные герои, не настроен связывать себя узами брака.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

"Гоголь. Страшная месть" – последняя, третья часть киносериала по мотивам произведений русского классика. Окончание приключений писаря Николая Гоголя, которому при помощи столичного сыщика Якова Гуро предстоит сразиться с Черным Всадником и спасти свою возлюбленную от гибели – все та же ироничная смесь из жанров со звездным составом и "легким" подходом к теме.



Видео: YouTube/Гоголь. Страшная месть

В жанре хоррора на этой неделе выходят сразу два фильма. Первый – "Выжившие", полнометражный дебют молодого французского режиссера Матьё Тури. История девушки, пытающейся выжить в постапокалиптическом мире. Кроме немногочисленных людей, он населен загадочными существами, которых называют "Выжившими".

Правда, в случае с этим фильмом все не так просто, как позиционируется прокатчиками: "Выжившие" оказываются не чистым хоррором, а, скорее, драматическим фильмом, действие которого происходит на фоне постапокалипсиса. Так что лента заинтересует, прежде всего, любителей драм и авторского кино, а не старых добрых ужастиков.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

Что касается "чистого хоррора", в этом жанре с 30 августа можно посмотреть фильм "Проклятие: Кукла ведьмы" – еще один дебют, на этот раз 28-летнего британского режиссера Лоуренса Фаулера. В "Кукле ведьмы" есть все, что и должно быть в фильме ужасов: загадочный уединенный особняк, в который переезжает жить молодая женщина с маленькой дочерью, исчезновение ребенка, безразличие соседей и зловещая кукла, которая, по всей видимости, имеет самое непосредственное отношение к случившемуся (ведь в ней, как кажется женщине, может быть заключен дух ведьмы, похитивший душу ее дочери). Чтобы спасти своего ребенка, ей придется в одиночестве сразиться с проклятием.



Видео: YouTube/Novelties Cinema

И еще один полнометражный дебют, на этот раз для любителей артхауса. Фильм француженки Мари Монж "Нас не догонят" с актерами, успевшими завоевать популярность среди любителей фестивального кино. В главных ролях – Тахар Рахим ("Пророк", "Шрам", "Мария Магдалина") и Стэйси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар", "Детство лидера"). Жизнь Эллы кардинально меняется, когда она встречает любителя азартных игр, авантюриста Абеля – он покажет ей Париж, скрытый от глаз посторонних, и заставит впервые в жизни испытать настоящую страсть. Премьера ленты, позиционирующейся как "история любви и зависимости на фоне парижских игорных домов", состоялась в мае на Каннском кинофестивале.



Видео: YouTube/RWV Films

"Из Неаполя с любовью" – итальянская комедия 2016 года, добравшаяся до отечественного проката. Через повседневную жизнь и истории отдельных людей, живущих в Неаполе, авторы фильма передают дух и атмосферу одного из самых самобытных итальянских городов. Среди героев фильма – влюбленный в одноклассницу мальчик Чиро, его школьный психолог Томмазо, влюбленный в маму Чиро и, конечно, мама Чиро – великолепная Дебора, воплощающая образ шикарной и недоступной "роковой женщины". Страсть, солнце, любовь, юмор и настоящая итальянская экспрессивность – для тех, кто хочет хоть немного задержать стремительно уходящее лето.



Видео: YouTube/YM Трейлеры

К пятидесятилетию выхода одного из главных научно-фантастических фильмов за всю историю кинематографа, легендарная лента Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" снова вернется на большой экран – историю путешествия экипажа космического корабля "С. С. Дискавери" можно будет посмотреть в кинотеатрах IMAX на английском языке с субтитрами.



Видео: YouTube/YM Трейлеры

Лиза Минаева