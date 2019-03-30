Архитектура авангарда: прогулка вокруг Бахметьевского гаража Константина Мельникова

В 1920-е архитекторы-авангардисты строили не только в центре Москвы, но и также на тогдашних окраинах – на Пресне, Благуше и Шаболовке, вдоль Яузы, в Сокольниках и Марьиной роще. Последняя была окружена вокзалами, складами, фабриками и институтами. Рядом с одним из старейших технических вузов, МИИТом, был построен гараж для первой большой партии автобусов, закупленных в Англии. Сам институт получил новые корпуса, а вокруг уже строились жилые дома – рабочие поселки и отдельные кооперативы. Новые проекты были реализованы в передовых формах, основанных на простой геометрии. Москва 24 публикует гид из карты конструктивизма в Марьиной роще, составленной Еврейским музеем и центром толерантности.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Гараж для автобусов Моссовета (Бахметьевский автобусный парк)

Архитектор: К. Мельников. Инженер: В. Шухов

1926–1928

Образцова, 19а

Здание уникально своим планом, в его основании лежит параллелограмм, а не

привычный прямоугольник.Такая форма была продиктована большим радиусом поворота автобусов (партию автобусов английской фирмы "Лейланд" Моссовет закупил в 1925 году для городских перевозок). Константин Мельников изобрел и хотел запатентовать для автобусов и другого транспорта особую схему въезда и выезда, так называемую прямоточную систему, преимущества которой ему пришлось доказывать на практике. Сам гараж был сделан одноэтажным, с семью воротами с каждого торца. Стены его кирпичные, в них есть вертикальные окна, идущие от пола до потолка, и большие круглые оконные проёмы, расположенные над воротами выездов с западного фасада. Порталы на стороне въездов оштукатурены, а над ними размещена шрифтовая композиция. Чтобы внутри огромного гаража было светло, на коньке его кровли устроены фонари. Мельников придумал направить их в обе стороны, в отличие от односторонних шедовых фонарей, применявшихся при строительстве фабричных цехов. Крыша над ними поочередно приподнята то в одну, то в другую сторону, напоминая сверху спину гигантского динозавра. Помимо самого гаража, здесь располагались здания мастерских и корпуса для администрации и столовой на пересечении бывшей Бахметьевской улицы и Новосущевского переулка. Всего за десять лет Мельников сделал в Москве пять гаражей по четырем проектам. Один из них, единственный многоэтажный, также построен в Марьиной роще.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Первый дом Российского железнодорожного строительного кооперативного товарищества

1928

Образцова, 12

Небольшой четырехэтажный дом с симметричным фасадом. Его кирпичные боковые и дворовая стены лишены декора, как у дореволюционных доходных домов. Главный же фасад оштукатурен и украшен двумя остекленными эркерами с рельефной надписью над проездной аркой: "Первый дом Р.Ж.С.К.Т-ва", выполненной типичным для 1920-х годов "рубленым" шрифтом. Из эркеров с высокими аттиками, скрывающими скатную кровлю, выступают небольшие балконы на толстых бетонных консолях. Металлический парапет между эркерами по всей длине главного фасада создает впечатление, что здание имеет плоскую кровлю-террасу. В этих архитектурных приемах налицо все признаки немного наивной, но очень старательной стилизации под модную каркасную конструкцию. Железобетонный каркас был основным выразительным элементом в архитектуре конструктивизма, но для массового строительства часто оказывался слишком дорог.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Клуб и общежития МИИТ

Архитекторы: С. Герольский, Л. Великовский

Конец 1920-х – начало 1930-х годов

Новосущевский переулок, 6, строение 1, 2-й Вышеславцев переулок, 17

Комплекс Московского института инженеров транспорта (МИИТ) – один из крупнейших университетских городков-кампусов довоенной Москвы. Комплекс из нескольких учебных корпусов, клуба (Дворца культуры), общежитий и других построек занимает два квартала. Новый учебный корпус выстроен в начале 1930-х на Новосущевской улице. Он имеет очень сложную конфигурацию и к улице обращен длинным фасадом с выразительным стеклянным полуцилиндром. Чуть раньше был застроен квартал к северу, занятый клубом и комплексом общежитий. Клуб выходит остекленным фасадом на Новосущевский переулок. Наиболее эффектны здесь зигзагообразный профиль остекления фойе и угол здания, сделанный в виде врезанного в параллелепипед остекленного цилиндра.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Марьинский Мосторг (Универмаг "МСПО Красная Пресня")

Архитектор: К. Яковлев

1927–1928

Октябрьская, 59/46

Такие магазины были построены в каждом районе Москвы, каждый – по индивидуальному проекту. Угловое здание имеет характерную для этого типа компоновку – большие витринные окна, "парадную" угловую трехмаршевую лестницу и торговые залы по двум внешним фасадам. До 1940-х годов магазин имел гладкие стены, подчеркивающие плавный изгиб фасада и "нематериальность" остекления. Над входом было размещено название, выполненное крупным рубленным шрифтом. Позже здание перештукатурили, добавили наличники окон и карниз, но сохранили общую композицию фасадов.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Гараж "Интуриста"

Архитекторы: К. Мельников, В. Курочкин

1930–1934

Сущевский Вал, 33

Декор фасада для Мельникова был не самоцелью, а средством, выражающим экспрессию машинного века. Наклонная линия остекления здесь не повторяет наклон рампы, сделанной для подъема в гараж машин. Скорее, она вызывает ассоциации с образом движущегося "по трамплину" автомобиля (наклонный карниз должен был упираться в левый угол фасада и иметь ширину, достаточную для размещения модели машины). Огромный проем окна высотой четыре этажа должен был служить для "демонстрации" движущихся по спиральной рампе машин внутри гаража. Реализована была только правая часть задуманного фасада, с круглым окном, частью диагонального карниза и типичными для творчества Мельникова треугольными ребрами-пилястрами.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Жилой комплекс "Сущевка" (имени С. М. Кирова)

Архитекторы: Б. Блохин, Н. Колотовкин

1926–1929

Сущевский Вал, 14/22, корпуса 1–7

Жилой комплекс, построенный по проекту известного архитектора-"жилищника", работавшего в те годы в конторе "Мосстрой". Здесь проявились все особенности городской среды рабочих поселков Москвы. Семь корпусов, один из которых целиком перестроен, а другие реконструированы, образуют систему вытянутых с севера на юг дворов. Жилые дома расположены симметрично относительно оси, ведущей от Сущевского Вала к Вадковскому переулку. В геометрическом центре квартала в 1934 году был установлен бюст С. М. Кирова. Архитектор использовал здесь типовые секции Моссовета с двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами, однако некоторые дома не лишены оригинальной отделки фасадов – горизонтальные тяги-молдинги опоясывают их углы. Центральный дом квартала имеет п-образный план, охватывая своими крыльями двор, закрывает его от шумной улицы. В его дворе сохранились две характерные для того времени трубы котельных (квартал имел автономное отопление и горячее водоснабжение).

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Полиграфический комбинат "Правда"

Архитектор: П. Голосов

1931–1936

Правды, 24

Архитектор нашел строгое и выразительное решение, объединив все редакционные помещения в расположенный вдоль улицы длинный семиэтажный корпус со сплошным остеклением центральной и торцевых стен. От этого корпуса отходят три девятиэтажных блока, связанные лифтами с производственным корпусом. Вместе они образуют ш-образный план всей постройки. За симметричным главным фасадом расположились два одинаковых внутренних двора. Вдоль 5-й Ямской улицы протянулся двухэтажный производственный корпус. Его фасад выглядит подчеркнуто брутально: ленточное остекление внизу и глухая стена наверху, прорезанная круглыми окнами-иллюминаторами.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Клуб союза коммунальников имени С. М. Зуева

Архитектор: И. Голосов

1927–1929

Лесная, 18

Рабочий клуб соседнего Миусского трамвайного депо – один из самых сохранных, он используется до сих пор. В остекленный угловой цилиндр эффектно вписана парадная винтовая лестница. Перекрытия лестничных площадок опираются на монолитные железобетонные балки радиального направления. Двойное остекление цилиндра до сих пор сохранило оригинальные металлические переплеты. Все остальные части здания прямоугольные, строгие по форме. Зрительный зал расположен на верхнем этаже, "кружковые" комнаты и другие помещения – на всех трех этажах. Этажи связаны между собой ещё двумя лестницами с прямыми маршами, сохранившими оригинальные деревянные поручни на металлических перилах.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Клуб "РОТФРОНТ" типографии "Красный пролетарий"

Архитектор: С. Пэн

1929–1930

Краснопролетарская, 32

Ассиметричное здание, формой напоминающее океанский лайнер. Основную часть клуба занимает зрительный зал на 550 мест. В виде корабельных надстроек над ним выполнены киноаппаратная и сценическая коробки. Из зала, фойе и надстроек существовали выходы на длинные террасы-"палубы". "Нос" парохода первоначально был закругленным, о чем сейчас напоминает ломаная форма перестроенной стены второго этажа. Легкий железобетонный козырек "капитанского мостика" не сохранился, а элегантная металлическая круглая печная труба была заменена массивной квадратной. Около заделанного дверного проема со стороны улицы сохранилось модное в те годы круглое окно-иллюминатор.

Фото предоставлено Еврейским музеем и центром толерантности

Типография "Огонек"

Архитекторы: Л. Лисицкий, М. Барщ, П. Антонов

1930–1934

1-й Самотечный переулок, 17

Еще недавно считалось, что знаменитый художник и дизайнер Эль Лисицкий, хоть и имел архитектурное образование, ничего не построил. Однако теперь известно, что по инициативе Михаила Кольцова, главного редактора "Огонька", Лисицкий получил заказ на проект типографии для "ЖУРГАЗА"– Журнально-газетного объединения. Она была спроектирована в виде сложного четырехэтажного г-образного по форме здания, напоминающего положенный на землю знаменитый "горизонтальный небоскреб", с остекленными фасадами и подвешенной на внешних арках кровлей. В осуществленном варианте комплекс зданий стал намного компактнее – он состоит из трех элементов: многоэтажного здания с различными редакционными и производственными помещениями и печатными цехами, перекрытых кровлями ломаной формы. В многоэтажном корпусе лестничный блок сделан с характерными для архитектурной стилистики тех лет многочисленными круглыми окнами. Задуманные арочные конструкции и зенитные фонари не были реализованы.

Над картой работали:

Еврейский музей и центр толерантности,

Николай Васильев, доцент НИУ МГСУ, генеральный секретарь DOCOMOMO Россия,

Наталья Меликова, фотограф, автор проекта The Constructivist Project.