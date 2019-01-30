Что смотреть в кино с 31 января

На этой неделе прокатом правят малые премьеры: пока большая часть сборов уходит хитам предыдущих недель ("Стекло", "Т-34"), начиная с этого четверга, им противостоят картины небольшие, неголливудские, не блокбастеры. Все они по-своему непривычны, провокационны, с каждой можно соглашаться или нет. При этом главная премьера недели – российская.

Фильмы отсортированы от лучшего к худшему, совершенно субъективно.

1. "Русский бес"

Наш Тарантино: стартапы, коррупция, РПЦ

Видео: YouTube/Ракета Релизинг

Один из главных российских фильмов 2018 года выходит в прокат с таким постером, что кажется, будто на дворе все еще эпоха VHS. В этом безвременье давно уже, с 90-х, со времен потрясающего фильма "Восемь с половиной долларов", существует режиссер Григорий Константинопольский, главный подражатель (не эпигон) Тарантино и переосмыслитель его наследия. Его "Криминальное чтиво" по-русски – самоироничная история стартапера-психопата Святослава (Иван Макаревич), который пытается открыть в современной Москве ресторан русской кухни и параллельно тонет в кроваво-сексуальных видениях, где он то крушит головы взяточников, то сношает все, что видит. Когда Константинопольский выводит как персонажа самого себя (еще и с бородой, как у Достоевского), почва окончательно уходит из-под ног. Режиссер, потешаясь в лице Свята над новым поколением дельцов из 90-х, устраивает развеселую пляску смерти на торжественных похоронах нулевых, провозглашая при этом, что 2010-е от них толком ничем не отличаются, а значит, и 2020-е ждут такие же. Не так уж оптимистично, но что поделать.

2. "Ангел"

Ностальгическое кино об идеальном убийце

Видео: YouTube/ПРОвзгляд

Продюсер этой картины – Педро Альмодовар, и влияние чувствуется даже слишком сильно в этой стильной драме о Робледо Пуче, самом жутком преступнике в истории Аргентины. Он обладал ангельской внешностью, но убивал, не чураясь, всех подряд, безрассудно грабил и до последнего, пока его, наконец, не повязали, не видел в происходящем ничего плохого. Луис Ортега, к счастью, не приводит никаких объяснений тому, почему его герой дошел до жизни такой, не учит жизни, лишь описывает непутевую, драматично короткую, но такую красивую биографию Пуча. Иногда сквозь пелену достоверно изображенных аргентинских 70-х (клеш, хром, блеск) виднеется неприглядная правда: оказывается, что "ангел смерти", как его до сих пор называют журналисты, просто мучился оттого, что нелюбим и не может найти себе желанного любовника, а еще он был просто-напросто необразованный парень, попавший не в ту компанию. Но это все осознание приходит только в финале, а до этого момента герои столь красиво танцуют, что ни о чем вообще не задумываешься, просто завороженно смотришь.

3. "Белый парень Рик"

Крепкая криминальная драма, в которой Америка слишком похожа на Россию 90-х

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

Вообще, этот фильм явно претендовал на "Оскары", особенно за роль Мэттью МакКонахи, последние годы работающего на износ, а еще дебютанта Ричи Мэррита (он и сыграл пресловутого "белого парня"). Но не срослось, ни в одну номинацию "Белый парень Рик" не влез, и этим он еще более интересен, как такое брошенное дитя Голливуда.

На поверку фильм, разумеется, оказывается примечательнее многих из тех, кто все-таки претендует на статуэтки. Место действия – одноэтажный бедный Детройт, болезненно напоминающий провинциальные российские города 90-х. На его улицах строит преступную карьеру тинейджер Рик, отпрыск непутевого отца (МакКонахи), который одновременно умудряется торговать наркотиками в промышленных масштабах и быть при этом осведомителем у ФБР. История реальная, Рик Уэрш – существующая личность, и финальные титры, где рассказывается, чем дело кончилось, могут оказаться сильнее по эмоциональному воздействию, чем весь фильм до этого.

4. "Мирай из будущего"

Аниме об эзотерическом пути семилетнего мальчика к семейной идиллии

Видео: YouTube/Exponenta Plus

Начать с того, что это аниме, которое на широком экране по-прежнему смотрят в России неохотно, опасаясь нарваться на дичь, и не беспочвенно. Впрочем, "Мирай из будущего" куда ближе к единственному универсально любимому в стране и в мире аниме – фильмам Хаяо Миядзаки. Режиссер Мамору Хосода напоминает прославленного соотечественника стилем: у него все тоже невозможно красиво нарисовано.

У недоброго мальчика Куна рождается сестренка Мирай, он ревнует к ней маму и начинает злиться, топать и плохо себя вести. Внезапно на пути мальчика возникают параллельные вселенные, конечно же, с поучительными целями. В них он встречается то с прадедом, то с уже выросшей Мирай, то вовсе попадает на вокзал потерянных детей, откуда его вот-вот отправят скоростным поездом в инфернальную страну одиночества.

Несмотря на остроумный символизм, который в происходящее вкладывает Хосода, "Мирай из будущего" – это аниме слишком прямолинейное в попытках привести к сентиментальному катарсису, проще говоря, очень уж это кино давит слезу, заставляя вспоминать о том, как же было хорошо в детстве и о том, что его уже не вернуть: "Я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять", вот это все.

5. "Фаворитка"

Пытающаяся быть актуальной костюмная трагикомедия

Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Режиссер Йоргос Лантимос ранее был славен абсурдистскими драмами: он вспыхнул на фестивальном горизонте с близким к гениальности философским фильмом "Клык" о детях, которых всю жизнь не выпускают за пределы дома психопаты-родители; затем укреплялся в звании кинопророка с картинами "Альпы", "Лобстер" (с этого момента у него начали играть мировые звезды) и "Убийство священного оленя". И вдруг грек взялся за несвойственный ему жанр исторического кино, да еще и впервые согласился снимать не по своему сценарию. От результата просто недоумеваешь: в фильме не осталось никакой лантимосовской загадочности, есть лишь авторская интерпретация последних лет жизни британской королевы Анны Стюарт. По версии "Фаворитки", монарх была несчастной лесбиянкой, которая просто выбирала себе любовницу посимпатичнее, чтобы заглушить боль от ее многочисленных нерожденных или умерших в младенчестве детей. Прекрасные артистки Оливия Колман (приз Венецианского фестиваля), Эмма Стоун и Рэйчел Вайс снуют туда-сюда в роскошных платьях, но за их кружевными юбками не видно ничего, кроме невнятной попытки добавить актуальности историческому эпизоду.

Все фильмы в прокате с 31 января

Егор Беликов