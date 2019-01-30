Вечеринка на фабрике: центру творческих индустрий на Электрозаводской исполняется 14 лет

ЦТИ "Фабрика" 31 января отпразднует свой 14-й день рождения, а заодно поздравит победителей программы "Фабричные мастерские". Рассказываем, что такое "Фабрика" и как она планирует отмечать свой праздник.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Центр творческих индустрий "Фабрика" в честь своего дня рождения закатывает творческую вечеринку, в планах – открытие выставки московского художника Андрея Кузькина (знаком многим по проекту "Право на жизнь" в ММОМА), перформанс с печатной машинкой в главной роли и объявление лауреатов программы "Фабричные мастерские" – конкурс для художников от 35 до 50 лет. Кстати, поддержка российских mid-career artist – уже традиция для ЦТИ ("Фабрика" шесть лет подряд награждает классных авторов, которые переросли категорию "молодые художники").

Директор ЦТИ "Фабрика" Ася Филиппова:

"Все идет так, как я и планировала 14 лет назад. Иногда чуть быстрее, иногда, наоборот, мы замедлялись в развитии. Но последние пять лет – период осознанности. Мы выявили три главных направления "Фабрики": резиденции для иностранных художников, фабричные мастерские для российских авторов и исследование района вокруг ЦТИ. Наш центр отличается от других фокусом на процессе исследования, а не на результатах. Кроме того, культурный проект – не источник монетизации, это, скорее, благотворительность."

За 14 лет ЦТИ "Фабрика" создала целый творческих кластер, ядро которого – некоммерческие организации. Арт-центр появился в 2005 году на территории действующей фабрики технических бумаг "Октябрь", которая до сих пор функционирует. Причем производят здесь сырьё для полиграфии, кальку и так далее, так что соседство выставочного пространства с холстами на стенах с бумажной фабрикой очень символично. Сегодня ЦТИ – уникальный для столицы пример гармоничного сосуществования производства и искусства, ведь обычно творческие кластеры появляются на месте заброшенных заводов, а здесь два в одном. Помимо арт-пространств, здесь также выступают театральные студии, креативят дизайнеры и работают издательства. Но основное направление "Фабрики" – все-таки арт.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Главные проекты "Фабрики":

Музей "Войти и разрешить", посвященный истории района между "Бауманской" и "Электрозаводской" (из экспонатов: старые пуговицы с местного завода, советские лампочки и гирлянды).

Образовательная программа и кинопоказы. Например, весной 2019 года планируется курс лекций по идентификации фальшивых данных в СМИ и социальных сетях (разумеется, за отдельную плату), а сейчас проходит курс "Культура критики", где участники изучают теории и практики критиканства вчера и сегодня.

Регулярные выставки современного искусства, причем выставляют работы как новых авторов, так и тех, кто уже знаком арт-рынку. Резиденции для иностранных художников тоже есть. Кстати, практически все экспозиции бесплатные.