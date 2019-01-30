Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

30 января, 00:00

Главная / Истории /

Вечеринка на фабрике: центру творческих индустрий на Электрозаводской исполняется 14 лет

Как искусство поженили с производством: 14 лет ЦТИ "Фабрика"
культура weekend

ЦТИ "Фабрика" 31 января отпразднует свой 14-й день рождения, а заодно поздравит победителей программы "Фабричные мастерские". Рассказываем, что такое "Фабрика" и как она планирует отмечать свой праздник.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Центр творческих индустрий "Фабрика" в честь своего дня рождения закатывает творческую вечеринку, в планах – открытие выставки московского художника Андрея Кузькина (знаком многим по проекту "Право на жизнь" в ММОМА), перформанс с печатной машинкой в главной роли и объявление лауреатов программы "Фабричные мастерские" – конкурс для художников от 35 до 50 лет. Кстати, поддержка российских mid-career artist – уже традиция для ЦТИ ("Фабрика" шесть лет подряд награждает классных авторов, которые переросли категорию "молодые художники").

Директор ЦТИ "Фабрика" Ася Филиппова:

"Все идет так, как я и планировала 14 лет назад. Иногда чуть быстрее, иногда, наоборот, мы замедлялись в развитии. Но последние пять лет – период осознанности. Мы выявили три главных направления "Фабрики": резиденции для иностранных художников, фабричные мастерские для российских авторов и исследование района вокруг ЦТИ. Наш центр отличается от других фокусом на процессе исследования, а не на результатах. Кроме того, культурный проект – не источник монетизации, это, скорее, благотворительность."

За 14 лет ЦТИ "Фабрика" создала целый творческих кластер, ядро которого – некоммерческие организации. Арт-центр появился в 2005 году на территории действующей фабрики технических бумаг "Октябрь", которая до сих пор функционирует. Причем производят здесь сырьё для полиграфии, кальку и так далее, так что соседство выставочного пространства с холстами на стенах с бумажной фабрикой очень символично. Сегодня ЦТИ – уникальный для столицы пример гармоничного сосуществования производства и искусства, ведь обычно творческие кластеры появляются на месте заброшенных заводов, а здесь два в одном. Помимо арт-пространств, здесь также выступают театральные студии, креативят дизайнеры и работают издательства. Но основное направление "Фабрики" – все-таки арт.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Главные проекты "Фабрики":

  • Музей "Войти и разрешить", посвященный истории района между "Бауманской" и "Электрозаводской" (из экспонатов: старые пуговицы с местного завода, советские лампочки и гирлянды).
  • Образовательная программа и кинопоказы. Например, весной 2019 года планируется курс лекций по идентификации фальшивых данных в СМИ и социальных сетях (разумеется, за отдельную плату), а сейчас проходит курс "Культура критики", где участники изучают теории и практики критиканства вчера и сегодня.
  • Регулярные выставки современного искусства, причем выставляют работы как новых авторов, так и тех, кто уже знаком арт-рынку. Резиденции для иностранных художников тоже есть. Кстати, практически все экспозиции бесплатные.

Ксения Сергиенко

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать