Лучшее кино 2018 года, доступное легально онлайн

Чтобы вам не смотреть всякую блокбастерную ерунду с торрентов или "Ивана Васильевича" по сто пятому кругу, мы собрали все то лучшее кино, что появилось онлайн (и совершенно легально) за последний год. Все максимально разнообразно: мы выбрали и художественные, и анимационные, и короткометражные фильмы; и наши, и не наши. Кроме того, это не просто абы какие хорошие неизвестные картины, а строго must-watch, то, без чего 2018 год в кино – не год. Отсортировано по алфавиту.

"Аннигиляция"





Видео: YouTube/Paramount Pictures

Неожиданно очень страшная околонаучная фантастика с Натали Портман в главной роли. Студия Paramount настолько испугалась того нестандартного, дискомфортного, непонятного кино, которое наснимал Алекс Гарленд ("Из машины"), что на всякий случай продала его Netflix, нам на радость. Так в стандартной подписке гигантского онлайн-кинотеатра, между глупыми ситкомами и кулинарными шоу, оказалось это сокровище. После "Аннигиляции" Гарленда можно смело причислить к последователям Тарковского: так далеко на территорию непознанного, исследованную в "Сталкере", не заходил еще, кажется, никто.

На Netflix

"Баллада Бастера Скраггса"





Видео: YouTube/Netflix

Братья Коэн хотели снять сериал, а получился фильм из нескольких очень разных новелл, действие которых происходит на Диком Западе. Некоторые части бодрее, некоторые – смешнее, некоторые – философичнее. В некоторых есть Джеймс Франко, в некоторых – нет (и неясно, какие лучше). Но ни в одной из частей Коэнам не отказывает их иезуитское чувство юмора, и везде видно их иронично-фаталистское отношение к жизни.

На Netflix

"Реинкарнация"





Видео: YouTube/ChannelParadiseGroup

Просто самый страшный фильм года, а отчего он такой страшный, неясно. С одной стороны, это вроде бы классический по завязке хоррор: неблагополучная семья, люди с растерянными лицами шатаются по проклятому старому дому. Бабушка умирает, но вроде как и не умирает, а все является в видениях душевнобольной внучке, которая еще и неприятно погибает. Мать семейства собирает миниатюры, это тоже что-то значит. Впрочем, вдумываться и дешифровать режиссерское послание не придется: где-то с середины вдруг без предупреждения с экрана начинает переть такая неисчерпаемая хтонь, что остается только сползать под кресло. Тут даже референсов никаких не подберешь, это страшно качественно по-новому. Тем удивительнее было узнать, что для режиссера Ари Астера это первый полнометражный фильм.

На Okko

"Рим"





Видео: YouTube/Netflix

Всего через несколько месяцев после того, как "Рим" (или "Рома", если угодно, по-английски просто Roma) премьеровался на Венецианском фестивале и получил там главный приз, Золотого льва, его выложили на Netflix, не показав на широком экране. А ведь там было на что посмотреть: мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Дитя человеческое", "Гравитация"), возвращаясь из Голливуда домой, снял грандиозный в своей камерности черно-белый фильм о служанке в богатом доме Мехико. Героиня – простушка и глупышка, но ее странно складывающаяся жизнь превращается в руках Куарона в исчерпывающее высказывание о быстротечности и неуправляемости человеческой жизни. Один из важнейших фильмов года, как ни крути.

На Netflix

"Остров собак"





Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

"Оскар" за лучший мультфильм на грядущей церемонии в феврале, может, получит не "Остров собак", а какая-нибудь пиксаровская "Суперсемейка 2", но тогда этот выбор академиков будет явно неправильным. Кукольный шедевр Уэса Андерсона ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт"") снят одновременно на японском и английском языке: действие происходит в Японии, и персонажи-люди говорят там понятно на каком языке. Зато еще в фильме есть собаки, озвученные звездами мирового кино (от Тильды Суинтон до Билла Мюррея), по сюжету сосланные на остров-помойку, где они и ведут свое жалкое существование. Это трогательное кино – одновременно и о братьях меньших в нашей жизни, и об экологии, и о том, что все труднее становится нам понимать друг друга в этом безумном мире.

На ivi

"Не в себе"





Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Новая картина Стивена Содерберга, автора всех "Друзей Оушена", обладателя Золотой Пальмовой ветви, умеющего мастерски манипулировать жанровыми правилами. "Не в себе" снят на айфон за полторы недели, но не стоит относиться к этому фильму несерьезно, и вообще, стоит присмотреться к нему повнимательнее. По сюжету главная героиня (Клэр Фой), страдающая от навязчивых мыслей о мужчине-сталкере, который ее преследует, идет к психиатру, где ее принудительно кладут на лечение, в котором она не нуждается. Далее можно разглядеть в этом авторскую метафору, что протагонистка – это как бы Америка, которая сама себя посадила в психушку, выбрав Трампа, да и вообще ведя странный образ жизни. Но при этом "Не в себе" – еще и довольно напряженный фильм, пусть действие и происходит в трех стенах. В общем, штучный продукт.

На ivi

"Пылающий"





Видео: YouTube/ПРОвзгляд

Изумительный, близкий к гениальности и при этом поразительно простой корейский фильм тихого режиссера по имени Ли Чхан Дон. Формально это экранизация рассказа Мураками, но рассказ этот не из шибко известных, да и сюжет видоизменен. Это история о выпускнике литинститута, бездельнике, который вроде бы намеревается написать первый роман, но все никак. Неожиданно он встречает девушку из прошлого, затем – ее нового друга, куда более успешного, чем наш протагонист. Затем она исчезает, но отчего – неясно. Тонкое, лиричное произведение о непознаваемости Вселенной. Один из лучших фильмов Каннского кинофестиваля.

Бесплатно на ivi

Отдельно: российское кино

Фото: кадр из фильма "Довлатов"; режиссёр - Алексей Герман-младший; сценарий - Алексей Герман-младший, Юлия Тупикина; производство - Apple Film Productions, Art & Popcorn, Первый канал, Saga

Тройка лучших фильмов, которые лучше, конечно, смотреть на широком экране, но в целом хватит и телевизора.

Святая троица авторского российского кино 2018 года:

"Довлатов" , полубиографическое кино о писателе Сергее Донатовиче в те времена, когда он еще не уехал и еще не печатался, в котором окружающий главного героя мир дышит, а атмосфера творческой несвободы обволакивает и пригвождает к земле даже зрителя ( ivi

, полубиографическое кино о писателе Сергее Донатовиче в те времена, когда он еще не уехал и еще не печатался, в котором окружающий главного героя мир дышит, а атмосфера творческой несвободы обволакивает и пригвождает к земле даже зрителя ( "Кислота" , драма наотмашь об очередном потерянном поколении, которое само не знает, чего хочет, и сильно загоняется по этому поводу ( бесплатно – Okko

, драма наотмашь об очередном потерянном поколении, которое само не знает, чего хочет, и сильно загоняется по этому поводу ( "Лето" , смелое кино о свободе, Ленинградском рок-клубе, Цое, Науменко и вечном. Opus magnum Кирилла Серебренникова ( бесплатно – Okko

Напоследок – несколько хороших российских коротких метров





Видео: Vimeo/STEREOTACTIC

"Лалай-балалай", одна из лучших комедий последних лет, один из самых дорогостоящих, по общему утверждению, короткометражных фильмов в нашей новейшей истории. Сага о пьяной беспричинной храбрости, зове приключений, о русском духе и проклятой карусели в парке аттракционов.

Видео: YouTube/Gosha Kutsenko

"Время жить, время умирать", классическое кино о кино, самоироничная байка со съемочной площадки, но очень смешная, а не как обычно. В главной роли Гоша Куценко.

Фото: кадр из фильма "Нет"; режиссер - Иван Петухов; сценарий - Иван Петухов; производство - After Hours Films

"Нет" – пронзительная бергмановская драма о неизбежности расставания, уложенная в 16 минут. Солируют Александр Паль и Ирина Старшенбаум.

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Фото: кадр из фильма "Взятка"; режиссер - Алексей Харитонов; сценарий - Алексей Харитонов; производство - FakePublish, Life Is Short, PinUp Production

"Взятка", коррупционная фарс-комедия о том, что все в нашем мире просто должны кому-то “занести”, чтобы поскорее решить свои проблемы.

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Егор Беликов