Почему Майкл Джексон навсегда останется "королем поп-музыки"

Сегодня, 29 августа, Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет. О том, что грандиозного он сделал в музыке и почему его можно считать одним из самых влиятельных артистов ХХ века – в материале портала Москва 24.

Фото: АР/Cliff Schiappa

Смешение жанров

По одной из версий, свой титул Джексон получил от великой Элизабет Тейлор – та назвала его "королем поп-музыки, рока и соула". Он действительно успел проявить себя почти во всех существующих музыкальных жанрах. Получив восемь наград "Грэмми" за свой альбом Thriller, он удостоился по статуэтке одновременно за лучший рок-вокал, поп-вокал и лучшую песню в стиле ритм-н-блюз.

Эксперименты с жанрами – одна из главных особенностей творчества Джексона. До него на музыкальной сцене существовали рок-звезды и поп-звезды, а жанры не пересекались между собой. Именно Майклу удалось разрушить этот четкий барьер. Соул, диско, рок, поп, ритм-н-блюз, хип-хоп – он оставил свой след в каждом из этих жанров.

Значимость танца

Танцы в творчестве Джексона – это не только знаменитая "лунная походка", ассоциируемая исключительно с его именем (кстати, она была "изобретена" еще в середине 1950-х, но именно демонстрация этого движения Джексоном 25 марта 1983 года помогла ей обосноваться в истории танца), но и многие танцевальные движения, придуманные самим певцом. Именно с его масштабных клипов и танцевальных шоу массовые танцы стали обязательным элементом как для концертных выступлений, так и для видеоклипов – сегодня лишь редкие артисты обходятся без них.

Фото: АР/Фото: АР/Rusty Kennedy

Видеоклип как искусство

До Майкла Джексона видеоклипы были довольно скучными и бессюжетными, представляли собой лишь рекламу альбомов и выглядели примерно как концертные выступления. Джексон возвел видеоклип в ранг искусства – с появлением клипа на песню Billie Jean музыкальное видео стало выглядеть как мини-фильм. За ним последовал Thriller, бюджет которого составил полмиллиона долларов, а хронометраж – 14 минут, 19-минутный клип на песню Bad, снятый Мартином Скорсезе... Впоследствии именно это видео возглавило список 100 величайших клипов всех времен по версии MTV, его премьера на телевидении была большим событием и состоялась в ночное время из-за "взрослого" (то есть способного напугать детей) содержания.

Дорога для темнокожих музыкантов

Благодаря своему новшеству клип на песню Thriller попал в ротацию молодого телеканала MTV, до этого отказывавшего певцу в ротации: согласно их политике, в эфире почти не показывали темнокожих музыкантов. С появлением Джексона на MTV был окончательно сломан этот барьер. Вместе с тем суперпопулярный певец сделал канал центром поп-культуры – право задавать тренды перешло от радиостанций к телевидению.

Мега-тур как событие

Сегодня каждая уважающая себя поп-звезда, собираясь в мировое турне, в обязательном порядке организует многомиллионное шоу, и то, как оно будет выглядеть, ограничивается лишь фантазией артистов и их менеджеров. Традиция ярких, зрелищных концертов также родилась благодаря Майклу Джексону – именно он превратил концертный тур в масштабное представление.

Фото: АР/Damian Dovarganes

Артист как медийная личность

Вне сомнений, Майкл Джексон был одной из самых ярких звезд своего времени. Его отказ давать интервью, эксцентричное поведение, кардинальные изменения во внешности, уникальный стиль и самые невероятные слухи, поставляемые таблоидами, лишь подогревали интерес к певцу. Мощные музыкальные хиты, великолепные шоу и клипы – все это вместе делало его звездой, диаметрально отличающейся от всех, кого когда-либо знала музыкальная индустрия.

Он превратил свою жизнь в реалити-шоу – по характеру подобной славы с Джексоном могла сравниться разве что принцесса Диана. Все вместе позволило ему создать и укрепить бренд "король поп-музыки", оспаривать который никому не пришло бы в голову.

И вместе с тем, присутствие Майкла Джексона в эфире музыкальных телеканалов не могло не повлиять на всех, кто рос 1980-90-е годы – неудивительно, что практически все современные поп-исполнители называют его одним из своих главных вдохновителей.

Лиза Минаева