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Культура

29 августа 2014, 11:35

Детские спектакли из Дании покажут на фестивале "Гаврош"

культура Дания детские театры Гаврош время с детьми фестивали и праздники семейная и молодёжная политика театральные поста

Спектакль "Сонатина". Фото: teatrium.ru

С 26 сентября по 5 октября в Москве пройдет восьмой международный фестиваль детских спектаклей "Гаврош". Юным зрителям покажут постановки ведущих театров Копенгагена, Хольбека, Орхуса и Фридериксберга.

Всего в программе более 40 представлений. Семь датских театров привезут восемь спектаклей.

Библейский миф из кулинарных ингредиентов "Творить!" покажут артисты Hvid-stoj sceneproduction. Дети увидят, как из муки и воды появляются земля и первый человек.

Спектакль Teatret Fair Play "Самые добрые в мире" о том, как прощаться с домашними питомцами без грусти.

"Сонатина" от Teatret Gruppe 38 – сценический рассказ о приключениях Красной шапочки. В спектакле задействуют живую курицу.

Картины Василия Кандинского будут использовать в спектакле "Короткое/длинное" от Uppercut Danseteater & Dans i Nordvest.

Также зрители увидят спектакли "Девочка со спичками" по одноименному произведению Андерсена, "Беовульф" от Det Fortaellende Teater, "Маленький принц" от Cikaros и танцевальную постановку ONE от Uppercut Danseteater & Dans i Nordvest.

Спектакли рассчитаны на детей от 1,5 до 10 лет. Фестиваль будет проходить на нескольких площадках: в "Театриуме на Серпуховке", театре имени Моссовета, Центральном театре кукол Образцова и в театре "У Никитских ворот".

"Организатор фестиваля, московский "Театриум на Серпуховке", представит 4 репертуарных спектакля, из которых три – премьерные: "Как дедушка стал привидением", "Маугли" и "Тень". Тему датских сказок поддержит мюзикл "Огниво". Из российских театров в гости "ГАВРОШ" пригласил театр МОСТ со спектаклем "Маленький лорд Фаунтлерой", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Впервые в фестивале примет участие детский театр из Крыма - Севастопольский театр для детей и молодежи на Большой Морской. Его артисты покажут спектакль "Сказочки на лавочке".

Также посетителей ждут семинары, благотворительные и арт-акции.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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