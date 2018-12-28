Топ-7 ресторанов, открывшихся в 2018 году

Каждый год в Москве открывается несколько сотен ресторанов и кафе разного уровня (и закрывается примерно столько же). Мы выбрали семь новинок 2018 года, которые точно заслуживают внимания и останутся с нами в будущем.

"Горыныч"

Несомненно, одно из главных открытий года. Если еще не были, загляните обязательно. Открыли проект два уважаемых и совершенно непохожих друг на друга ресторатора: Борис Зарьков (White Rabbit Family) и Илья Тютенков (Северяне, Pinch, Ugolek). Еда здесь не главное, важен совокупный эффект: пространство, музыка, оформление интерьера и кухня.

На стенах нарисованы сказочные герои в стиле русских сказок, на кухне стоит монструозного вида гигантская печь – огнедышащий змей и сердце ресторана. В ней пекут мясо, рыбу, морепродукты и овощи. Все, что оттуда попадает на стол, приготовлено отлично. Из окон "Горыныча" открывается вид на Трубную площадь, а аккурат под ним гудит Центральный рынок. Особенно хорошо прийти на завтрак, когда солнце только крадется в окна, или в пятницу вечером, когда бурление атмосферы зала достигает своего апогея. Цены для такого места держат на довольно низком уровне: закуски 300-600 рублей, горячее 800-1200, огромное меню завтраков позволяет выбрать блюда действительно на любой вкус.

Рождественский бульвар, 1

Lucky Izakaya Bar

Новинка популярного шефа Глена Баллиса, чьи проекты Cutfish и Remy Kitchen and Bakery давно и упорно держатся в топе. Его новое место поддерживает универсальный жанр японского бара изакайя. Универсальный, потому что баланс артистичности и простоты в еде позволяет зайти и на свидание, и на обед, и потусоваться здесь субботним вечером – без танцпола и караоке, но не менее зажигательно.

В меню стоит обратить внимание на луковую лепешку, райс боул с тунцом и лососем, цветную капусту с мисо, карпаччо из языка, удон с ягненком, угря на гриле или арахис с кокосовым муссом. Порции небольшие, закуски обойдутся в 300-800 рублей, горячее – 800-1100. И хотя классическая изакайя больше нацелена на пиво, здесь стоит пить коктейли и вино.

Большая Никитская, 23

"Сахалин"

Про эту новинку White Rabbit Family мы уже рассказывали – панорамный ресторан с большим выбором рыбы и морепродуктов и один из главных претендентов на звание "Открытие года". Отличный сервис, огромное меню и современный люкс в оформлении – однозначно здесь будут назначать важные встречи и красиво проводить романтические свидания, с таким-то видом на МИД, выбором сашими, роллов, крабов и другой морской живности.

Общий счет, конечно, сильно зависит от того, насколько дорогие морепродукты вы выберете, но в целом, утрамбовать закуски в 500-700 рублей, горячее в 800-1500 и пасту в 700-900 вполне возможно.

Улица Смоленская, 8

Buro TSUM

Ресторан на пятом этаже ЦУМа – еще один безоговорочный лидер этого года. Меню в первом приближении казалось не очень внятным. Но на поверку выяснилось, что при разбросе от пельменей до карпаччо из цветной капусты с трюфелем сами блюда получились отлично.

С момента открытия выбор стал менее размытым, часть блюд ушла, оставили все по существу. Хотите полегче – есть карпаччо и тартары (в разделе "Из-под ножа"), целый список овощных салатов – выбирайте любой, не ошибетесь. Куриные котлетки, голубцы, фермерская перепелка с квашеной капустой или телячья щечка с чечевицей – более питательно, как раз для зимнего рациона. Цены на закуски колеблются в районе 590-800 рублей, на горячее – 500-1400.

Петровка, 2, ЦУМ, 5 этаж

"СибирьСибирь"

Известный и успешный ресторатор из Новосибирска, Денис Иванов, привез в Москву свой флагманский концепт. Главная гордость, конечно, пельмени, но это было бы слишком поверхностно. Зайдите сюда за типичными сибирскими продуктами, редкими рыбами, вроде омуля, ленка, муксуна, пеляди, за грибами, которые везут через полстраны, кедровыми орехами и ягодами. Естественно все эти богатства вам не просто в лукошке вынесут, но и приготовят надлежащим образом. Например, попробуйте ледяную стружку рыбы – сугудай, фирменные белые грузди, пельмени с тремя видами мяса, борщ с вырезкой оленя, домашние пирожки – они местным поварам особо удаются.

При казалось бы старорежимном меню, ни намека на лубочную картинку, место современное: открытая кухня, продуманный интерьер. Пить рекомендуем домашние наливки и компоты, хотя и вино имеется. Салаты, закуски, нарезки и прочие разносолы обойдутся в среднем в 400-800 рублей, горячее – в 600-1000. Стоит зайти, если любите и поддерживаете отечественное, но не застряли в 1980-х.



Смоленская, 8

Pinsa Maestrello

Слопать три пинцы на двоих и не треснуть – программа минимум в этой пинцерии. Готовят здесь римскую разновидность пиццы, чья особенность не в форме, а в содержании: в тесто входит, кроме пшеничной, рисовая и соевая мука, поэтому и усваивается она на ура. Если еще не пробовали, восполняйте этот пробел.

Стопроцентные пинцы-хиты: тартуфина с трюфелем, классическая маргарита, калветти с прошутто котто или Milky Way с рикоттой и медом. Размера она небольшого, качества прекрасного и стоит порядка 300-500 рублей за пинцу в среднем.

Для выхода с друзьями, семейного обеда или взять с собой. В этом году открылась новая точка на Даниловском, а в планах расширять сеть и дальше.

Мытная, 71

Покровка, 16

Avocado Queen

Любите ли вы авокадо, как любят его модные люди столицы, блогеры и звезды? Если да, заходите в недавно открытый ресторан все того же Глена Баллиса и Аркадия Новикова. Дорого, но красиво! Без дураков, действительно толково обошлись с тем самым авокадо – то ли овощем, то ли фруктом, то ли ягодой. Венец меню – огромные миски с салатом, авокадо на гриле с крабом и десерты, и везде титульный продукт, разумеется, входит в состав. Цены на закуски (а здесь это главный и самый разнообразный раздел) – 600-1100 рублей, на десерты – 300-500.

Хотя сервис пока еще прихрамывает, а плотная рассадка нашим людям не слишком комфортна, каждый день здесь биток – стоит заглянуть. Особенно актуально станет, как только в январе запустят обещанные завтраки, а работа зала чуть обкатается. Понятное дело, место заточено под женскую аудиторию, она здесь в большинстве – щелкают для своего Инстаграм фото одно за одним, только успевай тарелки подносить.

Малая Бронная, 20, строение 1

Елена Полякова