Топ-10 ресторанов с морскими гадами

Крабы, морские ежи и лангустины – мы выбрали лучшие места, где они вас точно не разочаруют.

Wine and crab

Местные звезды, повара братья Березуцкие, добились фантастического качества крабов – главного продукта ресторана, а также удивительно низких цен. В меню порядка 10-11 видов, к тому же вам всегда предложат устроить вертикальную дегустацию – попробовать крабовое сет-меню из восьми разновидностей. Цена колючая – 9000 рублей, но зато полный ликбез по продукту обеспечен в один присест, главное, прийти очень голодным.

Камчатский и мурманский краб – несомненные короли этой вечеринки, но обратите внимание и на другие виды: опилио, волосатик, мягкопанцирные из более теплых вод. У каждого свой вкус и особенности подачи. Порция в среднем будет стоить 700-2000 рублей, в зависимости от разновидности и веса. Кроме крабов в чистом виде, в меню предостаточно крабовых блюд, некоторые из которых уже стали визитной карточкой ресторана: wine-баба с крабом, томатами и водорослями за 690 рублей, "Посылка с Камчатки" за 980, феноменальные голубцы с крабом по 850 рублей или колбаса из мяса камчатского краба за 1400. Есть даже крабовые конфеты нескольких видов, каждая по 120 рублей.

Под стать такой подборке в ресторане сделан и винный лист. Огромный выбор шампанского и игристого по отличным ценам, да и выбор тихих вин не отстает. И не смотрите, что интерьер там полудворцовый. Бокал хорошего вина и порция свежих крабов стоят совершенно земных денег.

Никольская, 19-21



Boston Seafood & Bar

Горы креветок! Брать надо помногу и вгрызаться в сочную мякоть ракообразных – ни с чем не сравнимый кайф. Место практически легендарное, так как именно здесь начали первыми продавать плато с креветками по очень выгодным ценам.

Большие блюда магаданских креветок обойдутся в 990 рублей. Если шиковать, то заказывайте Selection XL по 1190 рублей. Кроме креветок, конечно, есть и другие морепродукты: тунец, крабы и даже икорное меню, в котором в основном – икра нерки и другие варианты, более бюджетные, чем белужья. Но прелесть здесь все-таки в обилии отлично приготовленных креветок. Рецепт такой: берете друга или двух, заказываете стол и сдабриваете все пивом – отличный план на вечер пятницы, да и любого другого дня.

Лесная, 7

Летниковская, 2, строение 1

Сахалин

Самое громкое открытие сезона – новый ресторан Бориса Зарькова с панорамным видом на деловую часть города и высотку МИДа, дорогим интерьером и самым известным русским шефом Владимиром Мухиным в числе авторов меню. Суть простая – собрать лучшие морепродукты со всей России и не только. Географической привязки, несмотря на название, нет. Качество – ключевое слово.

Меню большое и вмещает внушительный список из Raw bar, куда собрали устрицы, икру, блюда из сырой рыбы, креветок, лангустинов, ракушек, в том числе и довольно редких спизулы и анадары, одна штука станет в 500-700 рублей. Если придете компанией, то обязательно возьмите какое-нибудь ассорти, например, карпаччо и тартаров за 2300 рублей.

Есть и мощный раздел "Рыбная Япония" с суши и роллами, в том числе авторскими, например, отличными "Хамачи". К ним в плюс – отдельные блоки с сашими и татаки. В закусках отличным выбором станут креветки васаби с дайконом и миндалем за 690 рублей, томленые рапаны в томатном соусе за 950 рублей или гребешки с хумусом из цветной капусты за 860. Дополняют выбор разделы с пастой и ризотто, например, спагетти со свежими вонголе и боттаргой в очень достойном исполнении при цене всего в 850 рублей. В этом даже есть некоторый когнитивный диссонанс: цены здесь зачастую оказываются ниже, чем ожидаешь от места такого уровня. Зайдите, если любите все самое новое, модное и передовое.

Улица Смоленская, 8

Nemo

Фото: facebook.com/NEMO seafood restaurant

Ресторан-сюрприз. Спросите, почему? Сюрприз, что в Москве, которая гонится за дорогими интерьерами и крутизной (иначе не скажешь), появилось место с ровным балансом вкуса и стиля. Маленькое местечко из тех, которые быстрее найдешь в Париже или Лионе.

Меню вертится вокруг морепродуктов, самых свежих и качественных и от того довольно дорогих. Во-первых, паста с ними получается здесь отменно. Спагетти с вонголе стоит 1000 рублей, паста с лангустином в соусе биск – 1450. Есть обязательный Raw bar с морским ежом, крабами и сибасом, его подают половинками рыбы. Но здесь обязательно берите ракушки: вонголе и мидии, например, в виде сотэ. Килограмм вонголе обойдется в 3000 рублей, но это почти как Новый год – будете ждать с нетерпением и вспоминать до следующего раза. По выходным часто играет диджей. Обязательно идите, когда заскучаете по Европе, красоте или потянет на ракушки с вином.

Дмитровский переулок, 11

Cevicheria

Главное место по севиче и тирадито, в меню их авторских видов порядка десяти. Смысл блюда: смешать сырую рыбу, перец чили и море лайма, но это грубо – перуанский специалитет, еда моряков. Здесь же все тоньше и элегантнее, а еда моряков превращена в еду нежных девушек и эстетов. Причем палитра вкусов идет от самых воздушных, вроде гребешка с водой из яблока и икрой из понзу (990 рублей) до плотного и земного тунца в кунжутном соусе (820 рублей) и взрывных креветок с лимонным кимчи и копченым сулугуни (890 рублей). Конечно, едят здесь не только сырое, но именно севиче прославили этот ресторан, да и вынесены в меню они неслучайно. Каждая из разновидностей гармонично переплетается с вином, а его здесь собрано много и с прицелом на знатоков.

Пречистенская набережная, 13

Рыба моя

Новый флагман компании Perelman People (I like wine, I like grill, Beer & Brut). Как мы помним, все гениальное просто, и именно самые простые блюда в этом ресторане служат поводом к посещению. В меню включили не только большой выбор рыбы, но и предостаточно морепродуктов. Особенно хороши салаты: теплый с кальмарами и эдамаме за 640 рублей или роскошный "Цезарь" с мясом лобстера за 1290.

На горячее стоит попробовать большие аргентинские креветки (по отличной цене в 850 рублей) или сразу – гигантскую порцию осьминога с картофелем в томатном соусе, которым легко накормить двоих (за 1980). Из местных достопримечательностей формата "пока не сфотографировал, не съел" – фирменные и очень красивые десерты "золотая рыбка" и "жемчужина у моря".

1–ая Тверская-Ямская, 21

Цветной бульвар, 2

Rico

Фото: facebook.com/RICO Ильинское

Одно из тех мест, которое всегда битком без лишней рекламы. Работают без меню, так что не ищите на просторах интернета. Есть улов дня, свежая рыба по сезону (600-700 рублей за 100 граммов), raw bar – первоклассные морепродукты, ассортимент которых тоже зависит от поставок. Выбор небольшой, сюда приходят не на многостраничные меню, а на качество и радушную атмосферу. Пафоса ноль, но цены при этом демократичными уже не назовешь.

Выбирайте, что ближе душе: морские ежи по 350 рублей за штуку, лакедра (она же желтохвост или хамачи) по 1500, лангустины и голубой омар по 1200, королевские креветки по 500 рублей (все цены за 100 граммов). Приготовить тоже могут по вашему желанию: поджарят на гриле, сделают севиче или крудо.

Ружейный переулок, 6, строение 2

Рыбторг

Лавочка-ресторан на Патриках с таким качеством блюд, что за уши не оттащишь. Без ресторанной рассадки, скатертей и высокопарного сервиса. Собираетесь за барной стойкой в центре зала и наворачиваете морских ежей и сибаса. Если любите гребешка да такого, чтобы таял во рту, а в воображении рисовалось море и бриз, заходите обязательно. Вся прелесть, что это еще и лавка, причем самого высокого уровня, так что можно купить себе свежайший продукт у ресторанных поставщиков.

Мест очень мало, так что сесть здесь удается не всегда, но лучше прорвитесь к заветной стойке. Цены для модных Патриков смешные: 240 рублей за 100 граммов драгоценных ежей или 850 за фаланги крабов. Для спокойных рыбных вечеров и одному, и в хорошей компании.

Трехпрудный переулок, 5

Crab meet

Фото: facebook.com/Crab Meet

Премиальный продукт в самой демократичной упаковке – простой фуд-корт на Даниловском рынке, где все готовят из крабов. Команда популярного не так давно проекта Crabs are coming преобразовалась в точку на самом динамичном рынке города. В меню – крабы как в чистом виде, фалангами с топленым сливочным маслом по 650 рублей, так и в составе блюд, азиатских по смыслу. Чтобы убить двух зайцев – и наесться, и получить порцию изысканного белка – берите наваристый удон с крабом за 550 рублей, паровые булочки за 370, жареный рис с крабом за 450 или лапшу за 520.

Мытная, 74

Ryba International

Для тех, кто не мыслит морепродуктов без риса, но не хочет сидеть "по струнке" в очередном рафинированном и дико дорогом японском ресторане. Можно обойтись малой кровью и сходить на Food Market 21. Здесь притаилась настоящая жемчужина: корнер Ryba International, где под руководством шеф-повара японца сделали отличное небольшое меню суши и роллов. Цены при таком качестве очень выгодные: "Калифорния" со снежным крабом – 320, "Калифорния" с угрем – 440, "Зеленый дракон" с авокадо и угрем – 480, магуро с тунцом и авокадо – 590 рублей. Если хотите закатить праздник дома – хороший вариант заказать здесь мегасет из 56 штук: роллы, суши и гунканы.

Отличное место встретиться с другом и быстро, но качественно перекусить.

Новый Арбат, 21

Елена Полякова