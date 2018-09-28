День выборов по-итальянски: зачем смотреть фильм "Закону тут не место"

Фото: кадр из фильма "Закону тут не место"; Режиссер - Сальво Фикарра, Валентино Пиконе; Сценарий - Эдоардо Де Анджелис, Сальво Фикарра, Nicola Guaglianone, Валентино Пиконе, Фабрицио Тестини; Производство - Medusa Film S.p.a., Tramp Ltd.

Летний фестиваль комедий "Итальянские истории" продлевает настроение каникул. В прокат вышла комедия "Закону тут не место" от лучших комиков современного итальянского кино, дуэта Ficarra&Picone.

Редакция портала Москва 24 рассказывает, почему нужно обратить внимание на этот фильм.

О сюжете

Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра – такого честного, каких не видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону (и это не просто красивые слова для агитации). Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, что не все жители городка готовы к таким переменам. Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план.

Фото: кадр из фильма "Закону тут не место"; Режиссер - Сальво Фикарра, Валентино Пиконе; Сценарий - Эдоардо Де Анджелис, Сальво Фикарра, Nicola Guaglianone, Валентино Пиконе, Фабрицио Тестини; Производство - Medusa Film S.p.a., Tramp Ltd.

О задумке

Вымышленный сицилийский городок Пьетрамаре становится моделью общества, в которой каждый сможет узнать себя. Завоевавшая европейского зрителя история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе (Ficarra & Picone), – не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски, которое надо услышать и понять всем нам.

Фото: кадр из фильма "Закону тут не место"; Режиссер - Сальво Фикарра, Валентино Пиконе; Сценарий - Эдоардо Де Анджелис, Сальво Фикарра, Nicola Guaglianone, Валентино Пиконе, Фабрицио Тестини; Производство - Medusa Film S.p.a., Tramp Ltd.

О создателях

Дуэт Ficarra & Picone был образован в 1993 году, и сицилийские комики быстро завоевали всю Италию: от юга до севера с аншлагом идут их стендап-спектакли, они ведут топовые ТВ-шоу Striscia la notizia, Zelig и многие другие на RAI и Canale 5, снимаются в "Баарии" Джузеппе Торнаторе и снимают свои фильмы, которые становятся абсолютными рекордсменами проката, обходя по сборам даже картины Паоло Соррентино.

Новая классика итальянской комедии завоевывает и российских зрителей: прошлым летом в прокате успешно прошла их комедия "Уедем к чертовой бабушке", а осенью Фикарра и Пиконе лично встретились с поклонниками и открыли в Москве IV Российско-итальянский кинофестиваль RIFF.