"Пора разобраться!": архив Александра Каменского. Художники и критики

Институт русского реалистического искусства представляет уникальную выставку.

Алексей Алексеевич Сундуков. Очередь. 1986. Фото: предоставлено ИРРИ

Художники и критики исторически принадлежат к разным лагерям, хотя и двигаются в одном направлении. Именно их взаимоотношения, от дружбы до откровенной вражды, и создают историю искусства. Художественный критик, историк искусства и публицист Александр Абрамович Каменский в своих статьях обозначил начало оттепели в истории советского изобразительного искусства. Сама выставка "Пора разобраться!" получила свое название от заголовка его статьи, опубликованной за несколько месяцев до событий, произошедших в Манеже на выставке "30 лет МОСХа", – событий, которые, по сути, завершили оттепельный период в культуре и искусстве. Однако зародившиеся в 1950-е годы процессы не исчезли без следа – они лишь перешли из выставочных залов на страницы печатных изданий, воплотившись в дискуссиях, докладах и выступлениях.

Александр Каменский находился у истоков оттепельного искусствознания: сражался за объявленных формалистами классиков, подарил искусству шестидесятых звучный термин "суровый стиль" и стал идеологом и соавтором концепции знаменитой выставки "30 лет МОСХа" в Манеже. Оставшийся после него архив – уникальный свод документов целой эпохи в художественно-политической истории искусства нашей страны, от 1950-х до 1990-х годов. Эти материалы позволяют по-новому увидеть и понять отечественное искусство XX столетия, причем как через призму бюрократической переписки и стенограмм заседаний, так и через неопубликованные статьи, сатиры и личные письма. Документы художественной эпохи сопровождаются произведениями большинства ее главных героев – в выставке участвуют работы Мартироса Сарьяна, Марка Шагала, Сергея Конёнкова, Роберта Фалька, Владимира Фаворского, Александра Лабаса, Андрея Гончарова, Виктора Эльконина, Павла Никонова, Николая Андронова, Таира Салахова, Виктора Попкова, Александра Ситникова, Ольги Булгаковой, Татьяны Назаренко, Натальи Нестеровой, Андрея Волкова, Олега Целкова, Анатолия Зверева и многих других.

Кураторы выставки – Михаил Каменский и Елена Коваленко.

Надежда Степанова, арт-директор Института русского реалистического искусства:

Эта выставка позволяет нам опубликовать итоги большой аналитической работы, связанной с разбором и публикацией архива Александра Каменского. В настоящий момент мы оцифровали почти 20 000 листов документов и фотографий. Кроме того, концепция выставки подразумевает, что зритель может увидеть "живьем" те произведения выдающихся мастеров XX века, о которых писал критик. В ИРРИ будут экспонироваться работы Марка Шагала, Александра Тышлера, Владимира Татлина, Сергея Конёнкова, Анны Голубкиной, Владимира Вейсберга, Анатолия Зверева, Олега Целкова. Мы особенно гордимся тем, что гости нашего музея увидят никогда ранее не выставлявшийся первый вариант работы Алексея Сундукова "Очередь" (1986). Также впервые мы представим публике полотно Александра Лабаса "Карелия. На лесозаготовке" (1938) из собрания наследницы художника Ольги Бескиной-Лабас. И это лишь малая часть открытий, о которых мы расскажем в рамках выставки "Пора разобраться!".

Михаил Каменский, искусствовед:

Впервые, по крайней мере, в российской выставочной практике, в центре музейного проекта оказывается не художник, а критик, историк искусства и публицист, глазами которого зрителю предложено увидеть почти полувековую историю страны и ее искусства. Впервые, по крайней мере, в российской архивной практике, в открытом электронном доступе будет выложен огромный массив структурированной информации об искусстве и культурной жизни нашей страны во второй половине ХХ века. Важнейший период истории отечественного искусства, с 1945 по 1990 годы, предстанет перед глазами читателя в документах, рассказывающих об удивительных поворотах судеб художников и искусствоведов.

Елена Коваленко, искусствовед:

Институт русского реалистического искусства – это не только музей, но и исследовательская платформа. Работа над выставкой "Пора разобраться!" стала для ИРРИ прекрасной возможностью ознакомиться с архивными материалами по искусству XX века, многие из которых можно по праву назвать уникальными. Помимо охвата невероятного количества имен, выставок и направлений, ценность архива Александра Каменского заключается еще и в том, что в этих документах досконально отражена и обратная сторона художественной жизни, это стенограммы бесконечных заседаний, отказы в публикациях от издательств, резкая критика и даже травля в прессе художников и искусствоведов. Подобные свидетельства времени позволяют полностью погрузиться в эпоху, которая с каждым годом становится все более недосягаемой и, как следствие, менее понятной для новых поколений. Синхронно экспонируя картины и архивные документы, мы ставим перед собой задачу показать нашим посетителям искусство XX века внутри временного и культурного контекстов, которые не исчерпываются названными категориями оттепели, застоя и перестройки.

За разработку архитектуры и дизайна выставки отвечают архитекторы бюро PROJECT ELEVEN Игорь Чиркин и Павел Пришин, авторы афиши, графичеcкого оформления – Андрей Шелютто и Ирина Чекмарева. К выставке подготовлены аудиогид и образовательная программа.

Параллельно с выставкой ИРРИ планирует публикацию архивов Александра Каменского на онлайн-платформе "Сеть архивов российского искусства" (RAAN). Проект RAAN, основанный Музеем современного искусства "Гараж", объединил значимые архивные коллекции, посвященные советскому и российскому искусству послевоенного периода. В собрании Музея "Гараж" представлены материалы российской прессы, архивы первых московских галерей и персональные архивы, собранные художниками, коллекционерами и кураторами. Участниками проекта также являются Художественный музей Циммерли, представляющий архивы нонконформистского искусства Нортона и Нэнси Додж, и Бременский архив, включающий в себя материалы, связанные с художниками-иммигрантами. В 2019 году к проекту присоединяется Институт русского реалистического искусства.

5 апреля – 11 августа