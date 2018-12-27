Советские фильмы снова в кино. Бесплатно!

В кинотеатрах сети "Москино" с 2 по 8 января покажут классику СССР: "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Карнавальная ночь" и другие. Все – из архивов Москино с пленки 35 мм, что делает новогодний показ еще более ностальгическим. Вход свободный, без предварительной регистрации.

2 января

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Реж. Эльдар Рязанов

В кинотеатре "Салют" покажут трогательный фильм "Чук и Гек", о двух братьях, мечтающих встретить Новый год с папой, который в это время в экспедиции в тайге. Очень добрая картина, которую видели все, у кого в детстве был телевизор.

В "Полете" – мелодрама "Карнавал" о столичной жизни провинциальной девушки Нины (Ирины Муравьевой). Стоит сходить еще и ради того, чтобы услышать "Позвони мне, позвони" из динамика кинотеатра.

В "Факеле" – главный киносимвол Нового года "Ирония судьбы или с легких паром". Смотреть тем, кто пропустил его 31 декабря по всем федеральным каналам.

12:30 – "Карнавал" (1981), кинотеатр "Полет"

13:00 – "Чук и Гек" (1953), кинотеатр "Салют"

20:00 – "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975), кинотеатр "Факел"





3 января

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Реж. Леонид Гайдай

В "Искре" – комедия "Иван Васильевич меняет профессию". Приходите посмеяться над приключениями Шурика, гениальным Яковлевым в роли Бунши и вспыльчивого Ивана Грозного, Шпаком с его украденными куртками, тремя магнитофонами и всем, что нажито непосильным трудом. В это же время в "Юности" – мелодрама "Самая обаятельная и привлекательная", где девушки налаживают личную жизнь научными методами.

13:00 – "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), кинотеатр "Искра"

13:00 – "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), кинотеатра "Юность"

4 января

Кадр из фильма "Снежная королева". Реж. Геннадий Казанский

День, посвященный детскому кинематографу. В "Вымпеле" покажут черно-белую "Золушку", ту самую, где красавица Янина Жеймо поет песню "Встаньте дети, встаньте в круг". В "Полете" – "Сказка странствий", весь сюжет которой разворачивается в Новый год. Самая главная ночь в году – основное действующее лицо и в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити", где школьники спасают Снегурочку от Кощея. Его покажут в "Туле".



12:00 – "Новогодние приключения Маши и Вити" (1975), кинотеатр "Тула"

12:30 – "Сказка странствий" (1982), кинотеатр "Полет"

13:00 – "Телеграмма" (1972), кинотеатр "Сатурн"

13:00 – "Снежная королева" (1966), кинотеатр "Юность"

14:00 – "Золушка" (1947), кинотеатр "Вымпел"

5 января

Кадр из фильма "Афоня". Реж. Георгий Данелия

В "Молодежном" – история про плохого хорошего человека "Афоню", который любил выпить, покутить, а потом что-то пошло не так. В "Звезде" – "Карнавальная ночь", где молодежь в обход недалекого начальника организовывает настоящий новогодний бал. А в "Сатурн" приходите посмеяться над комедией о человеческой жадности – "Зигзаг удачи". Если грамотно составите расписание, успеете сразу на два фильма.



12:00 – "Афоня" (1975), кинотеатр "Молодежный"

12:00 – "Ледяная внучка" (1980), кинотеатр "Тула"

13:00 – "Зигзаг удачи" (1968), кинотеатр "Сатурн"

13:30 – "Сказка странствий" (1982), кинотеатр "Спутник"

14:00 – "Карнавальная ночь" (1956), кинотеатра "Звезда"

6 января

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука". Реж. Леонид Гайдай

Сочельник – самое подходящее время для фильмов о волшебниках, поэтому в "Искре" смотрите "Старика Хоттабыча", где пионер Волька и джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб путешествуют по Индии, берегам Черного моря и так далее. В "Звезде" покажут более реальную, но все равно волшебную (для всех, кто лелеет воспоминания о советском прошлом) историю – комедию "Бриллиантовая рука".

12:00 – "Старик Хоттабыч" (1956), кинотеатр "Молодежный"

13:00 – "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), кинотеатр "Сатурн"

14:00 – "Сказка странствий" (1982), кинотеатр "Вымпел"

14:00 – "Бриллиантовая рука" (1969), кинотеатр "Звезда"

7 января

Кадр из фильма "Гусарская баллада". Реж. Эльдар Рязанов

На Рождество в "Спутнике" – киноводевиль "Гусарская баллада" про девушку-эмансипе (Ларису Голубкину), которая стреляет и держится в седле не хуже любого поручика (даже Ржевского). Если предпочитаете романтику без феминизма, лучше идите в "Истру" на фильм "Ледяная внучка" – сказку про Снегурочку, которая так сильно любила гончара, что готова была отдать бессмертие и молодость за жизнь с ним. Довольно романтичная киноподборка для праздника.

12:30 – "Телеграмма" (1972), кинотеатр "Полет"

13:00 – "Ледяная внучка" (1980), кинотеатр "Искра"

13:30 – "Гусарская баллада" (1962), кинотеатр "Спутник"

14:00 – "Карнавальная ночь" (1952), кинотеатр "Космос"

8 января

Кадр из фильма "Джентльмены удачи". Реж. Александр Серый

"Джентльмены удачи", "Служебный роман" и "Гараж" – вся золотая классика советского кинематографа в один день и на больших экранах. Приходите, если вам не хватило их в телепрограмме.

13:00 – "Служебный роман" (1977), кинотеатр "Салют"

13:00 – "Ледяная внучка" (1980), кинотеатр "Сатурн"

14:00 – "Джентльмены удачи" (1971), кинотеатр "Тула"

14:00 – "Гараж" (1979), кинотеатр "Вымпел"



Ксения Сергиенко