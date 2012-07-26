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Культура

26 июля 2012, 15:12

Дмитрий Палагута стал директором Центра драматургии и режиссуры

культура Сергей Капков Департамент культуры Москвы назначения семейная и молодёжная политика

С официального сайта Департамента культуры города Москвы

Руководитель московского департамента культуры Сергей Капков подписал приказ о назначении Дмитрия Палагуты директором театра "Центр драматургии и режиссуры". Как сообщается на сайте департамента, бывший директор театра Людмила Цишковская ушла по собственному желанию.

До этого Палагута служил в Управлении по работе с творческими организациями Департамента культуры города Москвы. Он занимался проблемами экономики и планирования деятельности театрально-концертных организаций.

Центр драматургии и режиссуры выделяется среди других театров тем, что у него нет собственной труппы, но есть группа режиссёров и артистов, сотрудничающих с Центром на постоянной основе. Идея проекта принадлежит двум известным российским драматургам — Алексею Казанцеву и Михаилу Рощину. Они создали свой Центр для того, чтобы дать возможность молодым театральным деятелям проявить себя и реализовать свои замыслы.

Первый сезон Центра открылся 7 декабря 1998 года спектаклем "Юдифь" по пьесе Елены Исаевой (режиссер Вадим Данцигер). Также там вышли спектакли "Пластилин" режиссера Кирилла Серебренникова, "Игра в классики" по роману Хулио Кортасара, "Облом OFF", "Пленные духи", "Песни сундука" и т. д.

Центр Драматургии и Режиссуры участвовал в 3-ей Всемирной Театральной Олимпиаде и неоднократно — в Международном Театральном фестивале имени А. П. Чехова. Спектакли театра были показаны на международных фестивалях в Германии, Франции, Польше, Литве, Югославии, Украине, Белоруссии, Словакии и Финляндии.

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