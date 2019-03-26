﻿Городские будни: как выглядят "Московские улицы" в инстаграме

Создатель инстаграма streetsmoscow, где собраны красивые московские фотографии, Владимир Силаев объяснил, почему зимой спальные районы особенно живописны, и рассказал, чего ему в Москве не хватает.

Получилась красивая фотогалерея

Изначально задумка была создать страницу, где люди будут чуть ли не в онлайн-режиме отправлять фото с разных мест столицы (в приоритете – с улиц). Что-то в стиле паблика "Привет, сейчас". Но с самого начала выбор был сделан в пользу качественных и красивых снимков, а ведь с ходу далеко не каждый может оперативно подготовить такой материал, поэтому имеем формат, какой сейчас видите. Получилась красивая галерея фотографий Москвы. Стараемся публиковать актуальные снимки, которые отражают реальную картину (вплоть до времени дня и погодных условий).

Откуда берется материал? В первую очередь – через наш собственный хэштег #StreetsMoscow и отметки нашего профиля на снимках. Мы очень внимательно отслеживаем эти два источника, потому что они являются нашими двумя главными поставщиками для публикации на странице. Затем уже идут снимки известных фотографов в определенных жанрах, и очень часто пользу в поиске приносит инстаграмовский раздел "интересное вам". Однажды меня поразила фотография с изображением копии Статуи Свободы на территории жилого комплекса на Бауманской, а вот ростокинский акведук производит на меня впечатление вживую.

"Каждая погода – благодать"

Осенью я бы отметил Хорошево-Мневники с их замечательным лесопарком. Именно в это время там очень красиво. Не отстают и Сокольники. Зима – Раменки и Сокольники. Также на любителя – основные спальные районы: серые цветовые наборы зданий в это время достигают максимального минора. Если хочется серости и грусти, задуматься над чем-то печальным, то лучше мест не придумать. Весна – Измайлово, Ростокино, Замоскворечье, Тверской район, Арбат. Лето – Хамовники, Останкино, Тушино, Головинский район.

Дайте зоны отдыха!

Меня вдохновляют современная архитектура (от технологий до дизайна) и новые виды транспорта и услуг – каршеринг, доставка еды курьерами – сильно развиваются. Но все равно за пончиками лучше ехать на ВДНХ, а за чебуреками – на Сухаревскую. В городе не хватает зон отдыха, а лучше всего – моря и гор, но это нереально. А если бы существовала машина времени, я с радостью бы посмотрел Москву в самом начале, интересно, с чего все начиналось. Из курса истории и москвоведения я это знаю, но вот посмотреть на это своими глазами – дело другое. Но, конечно же, я вернусь обратно, в 2019-й.